Ernie Clement pega el 3er jonrón de Azulejos en las últimas dos entradas en triunfo 5-4 ante Dodgers

Shohei Ohtani abrió el juego con su cuadrangular 41, pero Ernie Clement conectó el jonrón que rompió el empate al inicio de la novena entrada, y los Azulejos de Toronto, líderes de la Liga Americana, se mantuvieron firmes para evitar una barrida en la serie con una victoria de 5-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles el domingo.

Mason Fluharty consiguió el primer salvamento en su carrera de manera espectacular después de reemplazar al errático cerrador de los Jays, Jeff Hoffman, en la novena con las bases llenas y un out. El novato zurdo ponchó a Ohtani con una bola curva en cuenta completa antes de lograr que Mookie Betts terminara el juego con un rodado.

Después de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateara un jonrón para empatar y Addison Barger siguiera con un cuadrangular que puso a Toronto adelante contra el atribulado Blake Treinen en la octava entrada, Clement conectó el primer lanzamiento de Alex Vesia (2-2) en la novena hacia las gradas del jardín izquierdo.

Hoffman (7-4) caminó a Freddie Freeman con las bases llenas para arruinar la ventaja de Toronto en la octava, y caminó a tres de los primeros cuatro bateadores de los Dodgers en la novena.

Ohtani envió el cuarto lanzamiento de Eric Lauer a 400 pies. El tercer jonrón del tres veces MVP en cuatro juegos lo llevó a empatar con Kyle Schwarber de Filadelfia por el liderato de la Liga Nacional.

Freeman también logró un jonrón en la primera entrada.

Ohtani tuvo dos imparables y recibió dos bases por bolas intencionales.

El bullpen de los Dodgers desperdició otro fuerte inicio de Tyler Glasnow, quien aceptó dos carreras en cuatro hits y cuatro bases por bolas mientras lanzaba hasta la sexta entrada y ponchaba a ocho. La racha sin victorias de Glasnow se extendió a 10 aperturas desde el 31 de marzo a pesar de su efectividad de 1.82 desde que salió de la lista de lesionados.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas; y el mexicano Alejandro Kirk de 2-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández bateó de 4-2; el venezolano Miguel Rojas de 3-1 con una anotada; y el cubano Andy Pagés de 3-1.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.