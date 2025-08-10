Ward conecta jonrón y remolca 3 carreras en la victoria 7-4 de Angelinos sobre Tigres

Taylor Ward conectó un jonrón y se quedó a un triple del ciclo en un duelo en que impulsó tres carreras para ayudar a que los Angelinos de Los Ángeles vencieran el sábado 7-4 a los Tigres de Detroit.

Ward logró un doble impulsor en la primera entrada, conectó un sencillo y anotó en la cuarta, y bateó un jonrón de dos carreras en la quinta. Se le retiró con un rodado en la séptima.

El abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi (6-7), permitió cuatro carrerasd en cinco entradas. Kenley Jansen lanzó la novena para su 21er salvamento y su mejor racha, de 20 salidas consecutivas sin permitir una carrera limpia.

Charlie Morton de Detroit (7-10) igualó su mejor marca de la temporada con diez ponches, pero el pitcher de 41 años permitió seis carreras en siete hits en cuatro 1/tres entradas.

Los Angelinos tomaron una ventaja de 1-0 en la primera entrada con el doble impulsor de Ward, y los Tigres anotaron dos en la segunda con un sencillo impulsor del cubano Andy Ibáñez y un elevado de sacrificio de Jake Rogers.

Morton ponchó a siete rivales consecutivos después del doble de Ward. Mike Trout rompió la racha con un rodado al inicio de la cuarta. Ward conectó un sencillo, Morton golpeó al cubano Yoán Moncada, y Jo Adell bateó un jonrón de tres carreras para poner el encuentro 4-2.

Los Tigres empataron en la parte baja de la entrada con un elevado de sacrificio de Matt Vierling y un doble impulsor del venezolano Gleyber Torres.

Por los Angelinos, el cubano Moncada de 2-0 con una anotada. Los venezolanos Oswald Peraza de 1-0, Luis Rengifo de 4-2 con una anotada y una producida. El colombiano Gustavo Campero de 4-1.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 4-1 con una remolcada. El dominicano Wenceel Pérez de 2-2 con una anotada. El cubano Ibáñez de 4-1 con una anotada y una remolcada. El boricua Báez de 4-3 con una anotada.