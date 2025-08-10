Ohtani conecta su 40mo jonrón y Snell domina a los Azulejos, en triunfo de Dodgers por 9-1

Shohei Ohtani conectó su cuadragésimo jonrón, Blake Snell ponchó a diez bateadores en cinco entradas sin permitir carreras y los Dodgers de Los Ángeles aplastaron el sábado 9-1 a los Azulejos de Toronto.

Max Muncy abrió la pizarra con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, y Ohtani conectó un cuadrangular en solitario por el jardín central contra el abridor Chris Bassitt (11-6) en la quinta.

Es el tercer año consecutivo y la cuarta vez en total que el superastro japonés alcanza los 40 jonrones. Las tres ocasiones anteriores ocurrieron durante temporadas en que ganó el premio al Jugador Más Valioso.

Los Ángeles dejó el juego prácticamente resuelto con seis carreras en la sexta entrada, cuando el novato Dalton Rushing y Mookie Betts conectaron sendos sencillos de dos carreras antes de que el cubano Andy Pages añadiera un doble de dos carreras.

Snell (2-1) permitió tres hits y regaló tres bases por bolas en su cuarta apertura de esta temporada y la segunda desde el 2 de agosto, cuando regresó de una lesión de hombro que lo había dejado fuera desde principios de abril.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-0. El mexicano Alejandro Kirk de 3-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El venezolano Miguel Rojas de 1-0. El cubano Pagés de 4-2 con una anotada y dos impulsadas.