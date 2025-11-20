Brunson anota 28 puntos, Shamet brilla al final y Knicks vencen a Mavericks por 113-111

Jalen Brunson anotó 28 puntos, la mayor cantidad del duelo, en su regreso tras una ausencia de dos partidos, Landry Shamet convirtió un par de triples en los últimos 1:02 minutos y provocó una falta ofensiva crucial en el último segundo, y los Knicks de Nueva York superaron el miércoles 113-111 a los Mavericks de Dallas.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 18 puntos y 14 rebotes, mientras que Josh Hart facturó 16 puntos y diez tableros desde el banquillo por los Knicks, quienes ganaron por primera vez en cinco partidos como visitantes.

Brunson, quien había sufrido un esguince de primer grado en un tobillo, encestó un tiro libre con 3,8 segundos restantes para una ventaja de dos puntos. P.J. Washington de Dallas pasó el balón en el medio campo a Brandon Williams, quien se enfiló a la canasta y anotó con 0,7 segundos restantes, pero fue sancionado por cargar contra Shamet.

D’Angelo Russell y Naji Marshall anotaron 23 puntos cada uno desde el banquillo por los Mavericks, quienes han perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

