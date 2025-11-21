Maxey impone récord personal con 54 puntos y 76ers vencen a Bucks 123-114 en tiempo extra

Tyrese Maxey logró 54 puntos, la mejor marca de su carrera, y empató el duelo al convertir dos tiros libres con siete segundos restantes en el cuarto periodo, para que los 76ers de Filadelfia se impusieran el jueves 123-114 a los Bucks de Milwaukee en tiempo extra.

El récord anterior de Maxey era una actuación de 52 puntos en una victoria de doble tiempo extra por 133-126 sobre San Antonio el 7 de abril de 2024. Repartió además nueve asistencias y jugó más de 46 minutos y medio.

Maxey, quien llegó al jueves promediando 40,3 minutos por encuentro, la mayor participación en la liga, había jugado 39 minutos una noche antes en una derrota en casa por 121-112 ante Toronto.

Ryan Rollins anotó 32 puntos para igualar un récord personal y también logró la mejor marca de asistencias en su carrera, con 14. Pero los Bucks sufrieron su cuarta derrota en sus últimos cinco encuentros.

Ningún equipo tuvo disponible a su exganador del trofeo al Jugador Más Valioso de la liga.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, premiado en 2019 y 2020, se lesionó el lunes en Cleveland y se espera que se pierda un par de semanas. Los Bucks etiquetaron el problema como una distensión en la ingle izquierda el lunes, pero desde entonces han especificado que se trata de una distensión en el aductor izquierdo.

Joel Embiid, quien ganó el premio en 2023, se perdió su sexto encuentro consecutivo con Filadelfia, debido a un problema con su rodilla derecha.

