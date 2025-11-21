Arnold, técnico de Irak, siente la pasión del país y busca superar el repechaje al Mundial

Irak está a un partido de distancia del Mundial de 2026 y su entrenador veterano siente un poco de presión y un gran logro por delante.

Para los aficionados iraquíes, una espera de 40 años a través de la problemática historia moderna de su nación para regresar al Mundial puede terminar en un 21ro y último encuentro dentro de una épica eliminatoria Sería la mayor cantidad de encuentros que cualquier selección tendría que disputar para clasificarse a la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Irak solo tiene que ganar un partido de eliminación directa en marzo, contra Bolivia o Surinam, que se enfrentarán días antes, también en México —en las ciudades de Monterrey o Guadalajara.

“Si alguna vez un país ha estado desesperado por clasificar, es ésta”, consideró el entrenador de Irak, Graham Arnold, quien habló con The Associated Press en Zúrich el jueves, después de que la FIFA realizó el sorteo de los emparejamientos del repechaje.

"Nunca he visto algo como lo de la otra noche", comentó, en referencia al partido en que Irak convirtió un penalti a los 17 minutos del descuento para eliminar a los Emiratos Árabes Unidos en un repechaje asiático.

Había 62.000 personas en el graderío para atestiguar la victoria iraquí por 2-1 en el encuentro y por 3-2 en el global. El encuentro se realizó en Basora, una ciudad más conocida por el conflicto militar y la agitación desde que Irak jugó por última vez en el Mundial en 1986.

Un video que circuló en línea mostró a Arnold detrás del banquillo del equipo negándose a mirar mientras Amir Al-Ammari se preparaba para marcar el penalti decisivo.

El prestigio de Arnold en repechajes

Aun así, Arnold lo ha visto y lo ha hecho antes en la eliminatoria para el Mundial.

Guió a su natal Australia en un partido de ganar o morir contra Perú en Doha para llegar al Mundial 2022 en Catar. Su audaz dirección ayudó a Australia a ganar la tanda de penaltis al enviar al portero suplente Andrew Redmayne, quien hizo la atajada decisiva.

"Lo curioso es que no sentí tanta presión", expresó Arnold sobre dirigir a Australia en esa repesca, en comparación con la tensión "que sentí la otra noche".

"Australia es mi país, y amo mucho a Australia, pero ahora me han dado una tarea que puede cambiar un país para siempre", manifestó. "Y realmente estoy disfrutando la tarea".

La pasión por el fútbol en Irak

Arnold fue nombrado apenas en mayo, en plena eliminatoria que comenzó en noviembre de 2023, para un trabajo en una nación donde el fútbol es el deporte principal.

"La gente es hermosa y son muy apasionados por cualquier cosa que hagan", describió Arnold, quien se refirió a los aficionados como "sensacionales".

"Todo el asunto de Irak es una percepción errónea. ¿Sabes?, tuvieron que pasar por una guerra, todavía se están recuperando de esa guerra".

Bagdad fue sometida a bombardeos de "conmoción y pavor" por parte del ejército de Estados Unidos en 2003 para comenzar el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein. Durante gran parte de las últimas dos décadas, la FIFA consideró que Irak no era lo suficientemente seguro para albergar partidos en competiciones internacionales como las eliminatorias del Mundial.

"Las carreteras están ocupadas, todo está ocupado. Pero he estado allí cinco meses y medio de seis, y lo encuentro normal", dijo Arnold, quien añadió que no le molesta el calor ni las tormentas de arena.

Prohibición de redes sociales

Algunos integrantes del equipo de Arnold juegan para clubes en Europa, incluido Al-Ammari en Polonia, el exprospecto del Manchester United Zidane Iqbal en Holanda y Merchas Doski, nacido en Alemania, en la República Checa. La mayoría está aún en Irak.

"Han soportado mucha presión y hay muchas expectativas", reconoció el estratega sobre los desafíos mentales. "Les he prohibido el uso de redes sociales en los últimos dos campamentos, desde el día que llegaron, hasta el día que nos fuimos. Y no hemos perdido un partido".

Queda un cotejo más en México, el único país donde Irak jugó en un Mundial. En 1986, la selección iraquí perdió tres partidos ajustados, incluyendo uno contra el equipo anfitrión.

Irak quiere regresar.

"Hay 45 millones que viven en Irak y probablemente hay otros diez millones que viven en otro lugar, debido a la guerra", dijo Arnold. "Así que hay mucha emoción alrededor de esto".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes