Browns y Wright acuerdan extensión de contrato por tres años y 33 millones de dólares

El ala defensiva Alex Wright acordó el jueves una extensión de contrato por tres años con los Browns de Cleveland por un valor de 33 millones, incluyendo 21 millones garantizados.

“Es un cambio de vida. Siento que este es el mejor lugar para mí, no solo por esta defensa, sino por jugar al lado de Myles (Garrett). No podría encontrar eso en ningún otro lugar. Siento que crecí aquí”, afirmó el jueves Wright a los reporteros.

Wright, una selección de tercera ronda en el draft de 2022, está en el último año de su contrato de novato.

Es el tercero en los Browns con tres capturas y está empatado en el séptimo lugar con 23 tacleadas junto con ocho presiones al quarterback. Wright se perdió la mayor parte de la temporada pasada tras sufrir una lesión en el tríceps en el cuarto juego.

“Es una presencia física en el juego terrestre. Tiene un gran tamaño. Sabes, algunas de nuestras mejores jugadas en el borde son Alex enfrentándose a los bloqueadores y empujando a los alas cerradas hacia atrás. Y esas son cosas que realmente valoramos. Y también ha presionado muy bien para nosotros, y ha sido un buen complemento (para Myles Garrett)”, señaló el coordinador defensivo Jim Schwartz.

"Sabes, los cazamariscales no son baratos, encontrar a esos chicos en el mercado de agentes libres. Así que creo que es una buena señal para nosotros que estamos desarrollando algunos jugadores y obteniendo producción de chicos como Alex y Zay (Isaiah McGuire) y Cam (Thomas) y en todo el equipo".

A pesar de tener un récord de 2-8, los Browns están clasificados primeros en la liga en defensa contra el pase y segundos en defensa total.

Wright sufrió una lesión en el cuádriceps contra los Jets de Nueva York el 9 de noviembre y podría perderse un segundo juego consecutivo cuando los Browns jueguen contra los Las Vegas Raiders el domingo.

