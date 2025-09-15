Usain Bolt sobre su grandeza en el atletismo: 'Quería establecer altos estándares y lo logré'

En la pista nocturna, el mundo del atletismo volvió a mirar hacia Jamaica para encontrar al hombre más Rápido del Mundo. El velocista jamaicano más grande de la historia se encontraba en un palco del estadio, su presencia literalmente sobrevolando un deporte que no ha sido el mismo desde que se retiró.

Oblique Seville pudo haberse proclamado como el nuevo campeón mundial de los 100 metros. Pero Usain Bolt sigue siendo la única estrella del atletismo de este siglo cuya fama trasciende mucho más allá del deporte.

Ocho años después de su retiro, nadie se ha acercado a igualar sus tiempos o su presencia. En una entrevista antes de las carreras del domingo por la noche en el Mundial de atletismo, dijo que se siente genial por eso, porque "para eso trabajé".

"Cuando competía, trabajaba para romper el estándar", afirmó. "Ahora que me he retirado, es una gran sensación saber que soy el referente si quieres ser el mejor, si quieres ser una leyenda. Quería establecer altos estándares y lo hice. Estoy feliz por eso".

Los números cuentan parte de esta historia. Ocho medallas olímpicas de oro olímpicas. Once medallas de oro en campeonatos mundiales. Tres récords mundiales — 9,58 segundos en los 100 metros, 19,19 en los 200 y 36,84 en el relevo 4x100 — que aún se mantienen.

Ningún corredor se ha acercado a menos de 0.12 segundos de cualquiera de sus marcas individuales desde que se retiró.

Al preguntarle por qué es así, a pesar de un mundo en el que la tecnología de calzado y pistas ofrece a los corredores un mayor impulso que hace 15 años cuando él estaba en su mejor momento, Bolt ofreció una visión de por qué sigue siendo el embajador más atractivo de su deporte.

"¿Realmente quieres la respuesta? Simplemente somos más talentosos", comentó. "Fíjate. Lo que quiero decir es que no puedes correr más rápido (solo) con zapatillas nuevas".

La velocidad, sin embargo, es solo parte de la historia de Bolt. Fue su capacidad para usar la plataforma para entretener y unir a las personas —una habilidad que no podía pasarse por alto en una era en la que los Juegos Olímpicos necesitaban revitalizarse. Eso convirtió a Bolt en uno de los personajes más importantes del atletismo.

Desde su pose característica de arco y flecha hasta sus vueltas de victoria relajadas alrededor de la pista con la música reggae a todo volumen —desde su sonrisa de oreja a oreja hasta la alegría que irradiaba sin esfuerzo a pesar de la naturaleza extenuante de su trabajo— elevó el deporte a un festival de amor impulsado por la personalidad y dio a la gente una razón para mirar.

"Es la personalidad", dijo. “Creo que mucha gente intenta ser divertida, pero sale diferente. Es solo pasar un buen rato. Si te esfuerzas demasiado, no va a ser lo mismo. Pero yo solo estaba pasando un buen rato. Así es como lo veía. Intenté involucrar a los fanáticos y por eso se sintieron atraídos”.

El domingo marcó la primera aparición de Bolt en unos Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales desde que dejó el deporte después de el Mundial 2017 en Londres.

Ahora es padre de una hija de cinco años, Olympia Lightning Bolt, y de dos hijos gemelos de cuatro años, Saint Leo y Thunder Bolt. Para ellos, Bolt es solo papá. Pero el mayor velocista de todos los tiempos dijo que su perspectiva podría cambiar en el próximo campeonato mundial, dentro de dos años en el lugar donde su carrera despegó como un cohete: Beijing.

"Estoy emocionado porque puedo llevar a mis hijos y puedo decirles: 'Escuchen, aquí fue donde todo sucedió'", comentó sobre los Juegos Olímpicos de 2008, donde estableció tres récords mundiales y ganó tres medallas de oro. "Les he mostrado videos a mis hijos y cosas así. Tendrán seis y siete años, y entenderán un poco el momento, y podré explicarles lo que su papá ha hecho a lo largo de los años."

