Jude Bellingham regresa a convocatoria del Real Madrid para la Champions tras cirugía de hombro

El centrocampista inglés Jude Bellingham fue convocado el lunes por el Real Madrid para su debut en la Liga de Campeones contra el Marsella, recuperado tras operarse el hombro izquierdo

Bellingham no ha jugado con el Madrid desde las semifinales del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Cumplido ese torneo, se sometió a una operación el 16 de julio.

Había estado lidiando con la lesión en el hombro desde 2023, pero retrasó la cirugía para evitar perderse partido con el club español y la selección de Inglaterra.

Bellingham se perdió cuatro partidos de La Liga española al inicio de esta temporada, con el Madrid victorioso en todos.

El Madrid, 15 veces campeón de Europa, inicia su campaña en la Liga de Campeones en casa contra el Marsella el martes.

___

