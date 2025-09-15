Bengals: Joe Burrow, será operado del dedo del pie izquierdo y estará fuera 3 meses

Joe Burrow, el quarterback de los Bengals de Cincinnati, se someterá a una cirugía en el dedo del pie izquierdo y se espera que esté fuera por tres meses, informó el lunes una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se espera que los Bengals hagan un anuncio hasta la conferencia de prensa del entrenador en jefe Zac Taylor más tarde el lunes.

Se trata de la tercera lesión importante de Burrow en sus seis temporadas desde que fue la primera selección general en el draft de 2020 y constituye un duro golpe para Cincinnati, que ha comenzado con un récord de 2-0 por primera vez desde 2018. Los Bengals cifras aspiraciones de postemporada después de perderse los playoffs las dos últimas campañas.

Burrow salió del vestuario de los Bengals con muletas y usando una bota en el pie izquierdo después de lesionarse el dedo del pie durante el segundo cuarto de la victoria de Cincinnati por 31-27 sobre los Jaguars de Jacksonville el domingo.

Burrow fue capturado por Arik Armstead, tackle defensivo de los Jaguars, para una pérdida de cinco yardas en la línea de 35 yardas de los Bengals con 9:02 restantes en la primera mitad. Fue la segunda vez que Burrow fue capturado en el juego.

Burrow entró en la carpa médica a un costado del emparrillado. Salió y caminó brevemente con una cojera antes de dirigirse al vestuario.

"Es difícil ahora mismo. Vamos a estar bien. Es un tipo fuerte", dijo el receptor Tee Higgins. "Esperamos ver cuáles son los resultados".

La lesión de Burrow llega en un momento inoportuno para los Bengals, que jugarán en Minnesota la próxima semana para comenzar una serie de cinco oponentes consecutivos que avanzaron a los playoffs el año pasado.

Jake Browning será el titular en ausencia de Burrow. Completó 21 de 32 pases para 241 yardas con dos touchdowns y tres intercepciones.

Browning también anotó el touchdown de la ventaja con 18 segundos restantes en un salto de uno yarda.

"Lo que me dijo fue: 'Buen trabajo'. Estaba lidiando con la lesión, así que fue breve", dijo Browning sobre su conversación posterior al juego con Burrow.

Browning ha disputado 13 partidos para Cincinnati y tuvo marca de 4-3 como titular hace dos años cuando Burrow causó baja.

"Se que no fue mi mejor juego, pero ganamos, así que los domingos son felices", dijo Browning. "Pero el lunes, entraremos y mejoraremos".

Burrow lideró la liga la temporada pasada con 4.918 yardas por pase y 43 pases de touchdown. Una lesión de rodilla en su temporada de novato en 2020 le costó seis juegos, y una lesión de muñeca en 2023 lo dejó fuera de los últimos siete encuentros.

