La UEFA propone a Philippe Diallo como candidato a presidente de la FIFA

El dirigente del fútbol francés Philippe Diallo surgió el lunes como un inesperado rival de Gianni Infantino, en lo que se perfila como una elección presidencial de la FIFA con tres candidatos.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, propuso a Diallo en una reunión convocada con poca antelación el lunes de su comité ejecutivo de 21 miembros, que incluye al presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

“Philippe Diallo aceptó la invitación a presentar su candidatura”, señaló la UEFA en un comunicado y citó la “amplia experiencia en todos los niveles del fútbol” del dirigente de 63 años.

Está previsto que Diallo se sume al veterano dirigente japonés Kohzo Tashima como candidaturas oficiales en la contienda del 18 de marzo, antes del plazo fijado por la FIFA, que vence a la medianoche del miércoles según la hora de Suiza (23:00 GMT).

Infantino busca un cuarto mandato presidencial en medio de la mayor crisis de sus casi 11 años como presidente, desatada por su controvertido plan de julio para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

La indignación que eso provocó, incluso después de que el proyecto de varios miles de millones de dólares se abandonara a los pocos días, profundizó el malestar con el liderazgo de Infantino en Europa y en partes de Norteamérica y Asia, incluido Japón.

Entre esas preocupaciones figura que Infantino pareció actuar por su cuenta al crear el año pasado un premio de la paz para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun evitara una sanción obligatoria en el Mundial.

“En el contexto de serias preocupaciones sobre el rumbo de la FIFA, las asociaciones nacionales pidieron una unidad y una confianza renovadas dentro de la comunidad futbolística mundial”, dijo la UEFA.

“Manifestaron su plena confianza en Philippe Diallo para aportar el liderazgo necesario para alcanzar esta ambición”, añadió.

La UEFA indicó que la candidatura de Diallo debe ser confirmada el martes en una reunión de la federación francesa.

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