Klopp pide cambios en la FIFA y dice que Infantino es peor presidente que Blatter

El técnico de Alemania Jürgen Klopp afirmó que recibiría con agrado a un nuevo presidente de la FIFA y que el actual titular Gianni Infantino ha resultado ser peor que su predecesor Joseph Blatter.

En una intervención inusualmente franca sobre la política del fútbol por parte de un entrenador de prestigio, Klopp argumentó en contra de otro mandato que ampliaría a 11 años el tiempo de Infantino al frente del fútbol mundial, mientras enfrenta a un rival de Japón de cara a las elecciones de marzo.

Klopp comparó desfavorablemente a Infantino con Blatter, quien renunció en 2015 en medio de escándalos de corrupción en la FIFA y sigue vetado del deporte por el comité de ética de la FIFA.

“El consenso general es que un cambio podría tener sentido. Pero lo que me interesaría aún más en este contexto, desde una perspectiva futbolística, es que nunca pensamos que las cosas pudieran empeorar después de Blatter y, sin embargo, alguien realmente logró empeorarlas", señaló Klopp declaró el domingo en la antesala del partido de Alemania contra los Países Bajos en la Liga de Naciones.

“Ahora mismo, estamos pensando que si el señor Infantino se fuera, sería bastante genial que la próxima persona simplemente pudiera hacer un mejor trabajo. Porque creo que debería ser posible hacerlo mejor”, sostuvo.

Añadió que “sin duda hay personas a las que les importa profundamente el futuro del fútbol y que no tienen intereses financieros en juego. Y si se unieran, entonces creo que si uno de ellos se convirtiera en presidente, sería, creo, absolutamente útil”, añadió.

Klopp no mencionó a Kohzo Tashima, el rival confirmado, y señaló que esperaría para ver qué ocurre con Arsène Wenger, el xentrenador de Arsenal de quien se ha informado que estaría considerando postularse pero no ha hecho comentarios públicos.

“Conozco a Arsène al menos un poco, y es un buen hombre, pero no puedo decir si haría algo así”, manifestó.

“Ni siquiera puedo decir si encajaría bien, porque el hecho de que haya sido un entrenador sobresaliente —un entrenador excepcional, de clase mundial, uno de los mejores de todos los tiempos— no significa necesariamente que esté hecho para ser presidente de la FIFA", indicó Klopp. "Creo que en ese cargo hay que equilibrar muchas cosas diferentes. Tengo curiosidad, por así decirlo, por ver qué pasa”.

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