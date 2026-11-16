Grupo de clubes europeos presenta queja en Bruselas contra UEFA y rivales históricos

La Unión Europea recibió el lunes otras queja relacionada con el fútbol cuando clubes de menor rango impugnaron los estrechos vínculos de rivales históricos con la UEFA.

La Unión de Clubes Europeos (UEC), que cuenta con 140 miembros, informó que presentó una queja ante la Comisión Europea en Bruselas sobre el acuerdo de trabajo jurídico de la UEFA hasta 2033 con el influyente grupo European Football Clubs (EFC), encabezado por el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi. El EFC representa actualmente a unos 800 clubes europeos.

La UEC, con sede en Bruselas, sostiene que el acceso exclusivo del EFC a la UEFA para negociar las plazas en las competiciones y cómo asignar miles de millones de euros (dólares) en premios es perjudicial para el equilibrio competitivo y ayuda a que un pequeño círculo de clubes se mantenga en la cima de la Liga de Campeones.

Los argumentos de la UEC — sobre prácticas empresariales anticompetitivas y abuso de una posición dominante— hacen eco de los esgrimidos por los clubes de la Superliga Europea cuando obtuvieron un fallo favorable en 2023 contra la UEFA y la FIFA en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo.

“Este caso trata de utilizar el derecho europeo de la competencia para proteger el modelo deportivo europeo de competiciones verdaderamente abiertas y equilibradas”, dijo Miguel Maduro, asesor de la UEC en la queja y experto independiente en gobernanza que en su día fue apartado por la FIFA.

La queja de los clubes es la segunda presentación relacionada con el fútbol que ahora está en manos de la Comisión Europea.

El grupo European Leagues se unió en 2024 con la división europea del sindicato mundial de futbolistas FIFPRO para argumentar que la FIFA no consulta adecuadamente sobre decisiones que le aportan beneficios comerciales, incluida la ampliación de sus competiciones. Posteriormente, FIFPRO alcanzó un acuerdo con la FIFA para retirar la denuncia.

Desde su lanzamiento en 2023, entre los miembros de la UEC figuran Union Saint-Gilloise, Levante, Osasuna, Burnley, St. Pauli y Aberdeen.

Una de sus propuestas clave que la UEFA no adoptó ha sido compartir el 5% de los ingresos anuales de las tres competiciones europeas de clubes entre los equipos que formaron a los jugadores participantes.

El grupo de clubes sugirió que esa política habría repartido 67 millones de euros (74 millones de dólares) la temporada pasada entre clubes fuera de las divisiones de élite.

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