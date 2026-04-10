En regreso de Di María a Copa Libertadores, Rosario Central iguala con Independiente del Valle

Con la vuelta de Ángel Di María a la Copa Libertadores 20 años después, Rosario Central empató 0-0 el jueves ante Independiente del Valle en el arranque de la actividad del Grupo H.

Di María, campeón del mundo con Argentina en 2022, jugó por primera vez desde 2006 en el máximo torneo de clubes en Sudamérica y tuvo una actuación destacada en la zona de gestación del equipo rosarino.

A pesar de dominar el partido y realizar 26 remates, Rosario Central no pudo batir al arquero Aldair Quintana, que defendió su puerta con nueve atajadas.

“Creamos un montón de ocasiones, pero no pudimos convertir”, se lamentó Di María. “Nos quedamos con una sensación fea porque hicimos un partido perfecto para sacar los tres puntos con nuestra gente”.

Independiente del Valle resistió con un jugador menos desde los 60 minutos por la expulsión de Junior Sornoza.

En el otro partido de la zona, Universidad Central venció 3-1 a Libertad.

Más tarde se completaba la primera fecha de la fase de grupos con los encuentros Platense–Corinthians y Santa Fe–Peñarol.

En el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, Central llevó la iniciativa, sobre todo en la media hora final tras la expulsión de Sornoza.

El capitán de Independiente del Valle recibió la tarjeta roja tras golpear en el rostro a Ignacio Ovando en medio de una discusión cuando el juego estaba detenido.

Di María — quien fue titular tras recuperarse de una lesión en el aductor izquierdo — jugó como enganche en el 4-2-3-1 que dibujó el técnico del Canalla, Jorge Almirón, y tuvo libertad para guiar los ataques del club rosarino.

Además de ser el dueño de la pelota parada en los nueve saques de esquina que tuvo Central, el astro de 38 años tuvo dos ocasiones para marcar. La primera llegó a los 31 minutos con un disparo que detuvo Quintana, y luego en el descuento probó con un córner que estuvo cerca de convertirse en un gol olímpico.

Alejo Véliz y Jaminton Campaz también tuvieron oportunidades de abrir el marcador, pero se toparon con Quintana.

Di María, exjugador de Real Madrid y Paris Saint-Germain, entre otros, envió un centro preciso a los 65 para el lateral Agustín Sández, pero el palo evitó el grito de los locales.

Además de las intervenciones de Quintana bajo los tres palos, Independiente del Valle contó con una destacada actuación del zaguero Mateo Carabajal, que registró 16 acciones defensivas, incluyendo 10 despejes.

En Caracas, Universidad Central se hizo fuerte en casa para batir 3-1 a Libertad.

El conjunto venezolano, que obtuvo su clasificación a la Libertadores tras ganar el título doméstico por primera vez en 68 años, se adelantó con un disparo de Juan Manuel Cuesta a los 30 minutos.

Libertad igualó transitoriamente a los 61 con un cabezazo de Lorenzo Melgarejo.

En el tramo final del compromiso, UCV aseguró los tres puntos con el tanto de Yeiber Murillo a los 87. Francisco Solé puso cifras definitivas con un penal en el tiempo agregado.

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