Sudamérica adelanta su apoyo a Infantino para nuevo mandato al frente de FIFA

Gianni Infantino no ha adelantado aún si buscará un nuevo mandato como presidente de la FIFA, pero Sudamérica ya le manifestó su apoyo.

Los líderes de las diez federaciones que integran la CONMEBOL resolvieron de manera unánime respaldar una eventual reelección de Infantino para el período 2027-2031 este jueves durante una reunión en la sede de la entidad en Luque, Paraguay.

Los dirigentes regionales elogiaron a Infantino por “su cercanía con Sudamérica, liderazgo y los cambios promovidos en el fútbol mundial”, según un comunicado.

Infantino fue elegido por primera vez en 2016, cuando la FIFA estaba en crisis después que una pesquisa de corrupción realizada por el gobierno federal de Estados Unidos barrió con un conjunto de autoridades americanas. La onda expansiva echó de su puesto al veterano presidente del organismo mundial Joseph Blatter meses después de su reelección.

En 2023, también con apoyo de CONMEBOL, Infantino fue reelegido hasta 2027 y está habilitado para un nuevo mandato, aunque el directivo no oficializó todavía si lo buscará.

Este nuevo apoyo llega en momentos en que Sudamérica impulsa ante FIFA una propuesta para ampliar de 48 a 64 el número de selecciones en el Mundial de 2023, una medida que probablemente le garantizaría a sus diez países miembros un lugar en un torneo más amplio. Venezuela es el único de los representantes de CONMEBOL que nunca se ha clasificado para un Mundial masculino.

Sudamérica no logró imponerse para organizar en soledad el Mundial de 2030, justo en coincidencia con los cien años de la primera copa del Mundo organizada por Uruguay. Pero al menos FIFA les concedió a Argentina, Uruguay, Paraguay albergar un partido cada uno antes de que el certamen se traslade al resto de los coanfitriones España, Portugal y Marruecos.

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