Argentina jugará contra Honduras e Islandia en últimas pruebas antes del Mundial

El campeón del mundo Argentina disputará amistosos ante Honduras e Islandia a principios de junio en Estados Unidos, en los que serán sus últimos ensayos antes de iniciar la defensa del título en el Mundial.

La Albiceleste enfrentará al seleccionado centroamericano el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas, confirmó el jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El siguiente fogueo será contra Islandia el 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, justo dos días antes del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022 debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y cierra la primera fase frente a Jordania el 27 de junio.

En marzo, Argentina le ganó 2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia en amistosos de baja exigencia que debió organizar de apuro luego de la suspensión del duelo ante el campeón europeo España por la Finalissima el 27 de marzo en Qatar debido al conflicto en Medio Oriente.

Ya instalada en su concentración en Kansas City, la Albiceleste se medirá por cuarta vez contra los hondureños, con igual cantidad de victorias. Ante Islandia será su segundo choque luego del empate 1-1 en la fase de grupos del Mundial 2018. En aquella ocasión, el arquero Hannes Þór Halldórsson le atajó un penal al astro Lionel Messi.

El equipo de Lionel Scaloni disputará ambos amistosos con el plantel mundialista, ya que los participantes tienen hasta el 30 de mayo para confirmar la nómina de 26 futbolistas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes