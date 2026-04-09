Parker Meadows de Tigres, hospitalizado tras choque de cabezas con Riley Greene en los jardines

Parker Meadows, jardinero central de los Tigres de Detroit, fue enviado a un hospital para permanecer en observación durante la noche después de que su cabeza chocó con la de su compañero Riley Greene el jueves, cuando ambos buscaban atrapar un elevado.

Greene realizó la atrapada y Meadows cayó de espaldas. Quedó visiblemente aturdido, casi inmóvil, con las manos apuntando hacia arriba y sangre visible en el rostro.

Tras unos minutos, Meadows pudo sentarse. El personal médico lo ayudó lentamente a ponerse de pie y a dirigirse hacia un carrito que lo esperaba para retirarlo del campo.

“Es una sensación terrible. Todavía me siento terrible", expresó Greene después del juego contra Minnesota en el Target Field. "Me golpeó la cabeza. No sé dónde lo golpeé yo, para ser sincero, pero de verdad espero que esté bien”.

Meadows sufrió una conmoción cerebral, comentó el mánager A.J. Hinch después de que los Tigres cayeron 3-1 ante los Mellizos y fueron barridos en la serie de cuatro juegos. La colisión hizo que Meadows se mordiera el interior de la boca, lo que provocó el sangrado.

"Vamos a revisarlo por completo, pero esto me preocupa”, añadió Hinch.

Josh Bell abrió la octava entrada por Minnesota con un elevado corto entre el jardín izquierdo y el central. Parecía que Greene estaba pidiendo la pelota, mientras él y Meadows corrían hacia ésta.

Meadows intentó frenar y apartarse en el último instante. Pero su rostro pareció estrellarse contra la cabeza de Greene, lo que hizo que ambos jugadores cayeran al césped.

“Es un elevado perfecto en tierra de nadie, y tienes a dos tipos a los que les gusta ir por la bola", explicó el receptor Jake Rogers. "Da miedo”.

Meadows, de 26 años, ha sido titular en 11 de 13 juegos en el jardín central por los Tigres esta temporada. Matt Vierling fue titular en los otros dos. Meadows se fue de 3-0 el jueves y batea para .250 con dos extrabases.

Seleccionado por los Tigres en la segunda ronda del draft de 2018, Meadows debutó en las Grandes Ligas en 2023. Se perdió los primeros dos meses de la temporada pasada por un problema nervioso en la parte superior del brazo derecho.

Luego estuvo fuera más de un mes por una lesión de hombro y terminó con un promedio de .215 y un OPS de .621.

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