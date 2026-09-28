En los días de prensa de la NBA, muchos equipos encuentran motivos para el optimismo

Tras estar en bandos opuestos en unas Finales de la NBA que terminaron hace apenas 3 meses y medio, el base de New York Jalen Brunson y el pívot de San Antonio Victor Wembanyama se encontraron el lunes con exactamente la misma mentalidad.

Como prueba, basta con considerar las descripciones que ofrecieron sobre sus vacaciones de verano.

“Fue corto”, comentó Wembanyama.

“El verano más largo y más corto de la historia”, expresó Brunson.

Las pretemporadas cortas son el objetivo de todos los equipos de la NBA, porque quieren jugar lo más posible, como lo hicieron la temporada pasada los campeones Knicks y los subcampeones Spurs. Y el camino por el título ya ha comenzado en serio en toda la liga, con los Días de Medios celebrándose el lunes para la mayoría de los equipos y los entrenamientos para todos programados para el martes.

“Ahora mismo, el mejor equipo de la NBA son los Knicks de Nueva York”, afirmó el alero de Miami Giannis Antetokounmpo en el día de medios del Heat el lunes, reconociendo a los campeones vigentes. “Y tienen a uno de los mejores jugadores, Jalen Brunson. ... Pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Tenemos que hacer nuestro trabajo, hombre. Si hacemos nuestro trabajo y ganamos partidos, entonces ya veremos”.

No es un enfoque desconocido, obviamente, pero le funcionó de maravilla a los Knicks la temporada pasada, cuando pusieron fin a una sequía de títulos de 53 años para la franquicia.

“No estar satisfecho, creo, es la mayor lección de cara al futuro”, señaló Brunson. “Todavía quieres descubrir cómo puedes crecer como persona y como jugador”.

No faltan equipos en la liga con confianza en que pueden competir, especialmente en esta era de paridad, con ocho franquicias distintas que han ganado títulos en las últimas ocho temporadas. Entre los movimientos clave de los últimos meses: Filadelfia se reforzó al añadir a LeBron James y Jaylen Brown, Miami incorporó a Antetokounmpo y Klay Thompson, los Raptors de Toronto recuperaron a Kawhi Leonard, LaMelo Ball se fue a Minnesota y DeMar DeRozan está listo para emparejarse con Nikola Jokic en Denver.

A James —máximo anotador histórico de la NBA, que entra en el año 24 de su carrera— le preguntaron qué puede aportar a los 76ers.

“Lo que el equipo necesite que haga”, respondió James, vistiendo en público por primera vez su nuevo uniforme de los 76ers. “Creo que el lujo de mi juego es que puedo hacerlo todo. Literalmente, puedo hacerlo todo”.

Y aunque la Conferencia Este está cargada de profundidad, son dos equipos de la Conferencia Oeste —los Spurs y el Thunder de Oklahoma City— los que son favoritos para ganar el campeonato de 2027, según la mayoría de las casas de apuestas.

Wembanyama dijo que los Spurs crecieron a partir del dolor que supuso perder ante los Knicks.

“He tenido algunas noches sin dormir; quizá no noches sin dormir, pero a veces cuesta conciliar el sueño o son emociones difíciles. A veces, te persigue”, manifestó Wembanyama. “Pero llega un punto en el que aceptas que tienes que atravesarlo y tienes que sentirlo todo”.

Algunas incorporaciones a la plantilla ni siquiera tuvieron que cambiar de domicilio: Indiana, que perdió el séptimo partido de las finales en 2025 ante Oklahoma City, ahora vuelve a contar con Tyrese Haliburton después de que se perdiera toda la temporada pasada por una rotura del tendón de Aquiles, y eso significa que los Pacers también probablemente estarán entre los muchos contendientes legítimos del Este.

“Estoy sano. Estoy al 100%. No habrá restricciones”, dijo Haliburton. “Eso no es noticia. No hay ninguna fuente. Yo soy la fuente. Estoy bien. Estoy listo para afrontar el año”.

El regreso de Leonard a los Raptors —llevó a Toronto al título de la NBA en 2019— se produjo después de un año en el que el final de su etapa con los Clippers de Los Ángeles quedó eclipsado por un escándalo de elusión del tope salarial que derivó en sanciones masivas contra su ahora exequipo, como la pérdida de cinco selecciones de primera ronda, una multa de 30 millones de dólares y la inhabilitación por un año del propietario Steve Ballmer.

“Creo que la mejor decisión es seguir adelante y centrarme en mi etapa como Raptor”, declaró Leonard. “Ya fui una distracción durante los últimos 70 días y no pude conocer a mis compañeros, ni hacer nada de ese minicampamento con ellos. De ahora en adelante, solo quiero hablar de los Raptors de Toronto. ... Solo quiero volver a centrarme en el baloncesto”.

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