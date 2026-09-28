¿La última postemporada de MLB por un tiempo? Un cierre patronal en puerta amenaza al béisbol

Días antes del inicio de la que podría ser la última postemporada de las Grandes Ligas por un tiempo, Carlos Rodón se declaró preparado para un largo cierre patronal si los dueños mantienen su propuesta de tope salarial sobre la mesa de negociación.

“Nosotros no vamos a jugar. Voy a ser franco con ustedes”, aseveró el lanzador de los Yankees de Nueva York. “No me preocupa. A ellos debería preocuparles. Hay mucho dinero en juego para que juguemos béisbol. Por eso nos pagan mucho”.

El convenio laboral de cinco años del béisbol vence el 1 de diciembre y se espera que la administración imponga un cierre patronal que detendría los canjes y las firmas de agentes libres, y luego podría poner en riesgo el inicio de los entrenamientos de primavera el 9 de febrero y el día inaugural el 24 de marzo.

La última vez que la administración propuso un tope, se desató una huelga de 7 meses y medio en 1994 y 1995 que llevó a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años. MLB afirma que se necesita un tope para aliviar la desigualdad económica, y subraya que ningún equipo de bajos ingresos ha ganado el título desde los Reales de Kansas City de 2015.

“El tope salarial y el piso salarial propuestos nivelan el terreno de juego, lo que nos permite una mayor flexibilidad para abordar prioridades históricas de los jugadores, al tiempo que compartimos los ingresos del béisbol con los jugadores equitativamente”, señaló el portavoz de MLB, Glen Caplin.

Los dueños también obtendrían mayor certidumbre financiera con un tope, lo que probablemente impulsaría un aumento en el valor de las franquicias.

Los jugadores señalan que dos equipos con nóminas bajas, Milwaukee y Tampa Bay, registraron los mejores récords de temporada regular en sus ligas esta campaña.

“A pesar de que MLB afirma que necesita un tope salarial porque supuestamente los equipos de mercados pequeños no tienen esperanza, vemos a Milwaukee con el mejor récord del béisbol por segundo año consecutivo y a Tampa con el mejor récord en la Liga Americana”, declaró el jefe del sindicato, Bruce Meyer. “Milwaukee, por supuesto, ocupa el puesto 30 de 30 en nuestras clasificaciones de tamaño de mercado”.

Aunque este sería el décimo paro laboral de MLB, el deporte no ha perdido ningún juego de temporada regular desde la huelga de 1994-95. Los peloteros dicen que nunca aceptarán un tope similar a los que existen en la NFL de fútbol americano desde 1994, en la NBA de baloncesto desde 1984-85 y en la NHL de hockey desde 2005-06. Nueve de los 10 contratos deportivos más grandes por valor total en Norteamérica pertenecen a jugadores de MLB.

“Para mí, lo más importante es hacer lo correcto por las generaciones que vienen, porque las generaciones antes que yo, durante décadas, han luchado por nuestros derechos hoy”, expresó el primera base de Baltimore Pete Alonso. “Es un sacrificio por el que no solo yo, sino otros hombres en toda la liga, están dispuestos a pelear y a soportar”.

Tope salarial recortaría los sueldos más altos

La propuesta de MLB limitaría el gasto de los equipos el próximo año a 245,3 millones de dólares, usando cifras de nómina para el impuesto de lujo que incluyen 20,1 millones para beneficios y el fondo de bonificaciones para jugadores previos al arbitraje. También establecería un piso de nómina de 171,2 millones para 2027, pero los equipos podrían bajar hasta 154,1 millones y compensar la diferencia durante los dos años siguientes. La nómina del día inaugural de los Mets de Nueva York en 2026 superó los 352 millones de dólares.

Los contratos estarían limitados por tiempo de servicio: 500 millones de dólares y 12 años para quienes aún no han debutado en las Grandes Ligas, hasta 265 millones y seis años para jugadores elegibles para la agencia libre. Se prohibirían megacontratos como el récord del jardinero Juan Soto: 765 millones de dólares por 15 años con los Mets.

Aunque MLB propuso dividir los ingresos 50/50, el sindicato sostiene que eso llevaría a una disminución masiva del dinero para los jugadores debido a la forma en que se definen los ingresos y los gastos y a cómo se calcula la porción de los jugadores. Además, una disposición de depósito en garantía para apartar salarios en caso de que la participación de ingresos definida para los jugadores supere el 50% significa que podría perderse dinero de contratos garantizados.

MLB, como parte de un sistema con tope, aceptaría reducir de seis a cinco años el tiempo de servicio requerido para que algunos jugadores sean elegibles para la agencia libre y eliminar las ofertas calificadas, pero el sindicato sostiene que eso redistribuiría el dinero entre jugadores bajo un tope en lugar de aumentar el gasto.

El costo de perder juegos de temporada regular sería enorme

Alonso perdería 165.775 dólares el próximo año por cada día de temporada regular que se pierda y Rodón dejaría de percibir 144.385 dólares.

Shohei Ohtani, el súper astro de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, renunciaría a 374.331 dólares diarios y Soto a 227.273.

En el otro extremo de la escala salarial, los jugadores que ganen el mínimo propuesto por MLB de 900.000 dólares perderían 4.813 dólares diarios.

Algunos jugadores están protegidos financieramente por bonos de firma que seguirán pagándose durante un paro laboral: el primera base de Toronto Vladimir Guerrero Jr., debe recibir 14 millones de dólares el 30 de junio como parte de su contrato de 325 millones, aunque dejaría de percibir 74.866 dólares diarios en salario.

La dirigencia sindical cambió en febrero

Tony Clark, el ex primera base que encabezó el sindicato desde 2013, fue apartado en febrero y reemplazado por Meyer, su adjunto y negociador principal en 2021-22.

El lanzador de Baltimore Chris Bassitt, integrante del subcomité ejecutivo de ocho miembros del sindicato, dijo que este año ha habido una transformación en las comunicaciones dentro de la asociación de jugadores. El subcomité y los 30 representantes de jugadores de los equipos conforman el consejo ejecutivo que toma las decisiones del sindicato.

“Desde el lado de los jugadores, nuestro último convenio colectivo no se manejó bien internamente. Creo que la estructura era muy arcaica, por decirlo así, como un enfoque a la vieja escuela”, comentó. “Nos hemos propuesto, en cierto modo, lograr que los 30 clubes — 30 representantes que realmente se preocupan. Y luego no solo 30 representantes que realmente se preocupan, sino 30 representantes que se aseguren de que todos sus jugadores estén muy informados”.

Hubo división en la votación para aceptar el acuerdo de 2022

Cuando los jugadores y MLB llegaron a un acuerdo el 10 de marzo de 2022 que puso fin al cierre patronal, el subcomité ejecutivo votó 8-0 en contra de aceptarlo, pero los representantes de jugadores de los equipos respaldaron el acuerdo por 26-4.

La gran mayoría de los 1.200 jugadores en los rosters de 40 hombres cuando comience el cierre patronal no tendrá derechos de arbitraje salarial ni de agencia libre. Tampoco tendrán salarios en 2027 por debajo de 1 millón de dólares.

“Sus voces importan, lo que sienten, lo que piensan”, afirmó Bassitt. “Cuando llegué a la liga era — lo voy a decir claramente — como: ‘novato, cállate y siéntate en la esquina y los veteranos se van a encargar de esto’. No creo que ese camino sea posible ya. Creo que la liga es demasiado joven, ante todo. Segundo, creo que la única manera de tener veteranos informados y que entiendan el proceso es empezar el proceso de educación desde el primer día”.

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