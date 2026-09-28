Los Knicks disfrutaron su divertido verano y ahora los campeones de la NBA deben volver al trabajo

Las celebraciones del campeonato duraron todo el verano y se extendieron por toda la ciudad, y los Knicks recibían ovaciones cuando los veían en restaurantes o en eventos deportivos en Nueva York.

O a veces incluso en otros continentes.

“Mi esposa y yo, para nuestra luna de miel, fuimos a África; fuimos a Nairobi, fuimos a Kenia, fuimos a Tanzania, y era una locura incluso estar en el Serengueti y que la gente en los autos, en los autos abiertos, en plena naturaleza, gritara: ‘¡Knicks en 5!’”, contó el astro dominicano Karl-Anthony Towns. “Eso fue una locura, la verdad”.

Ahora la fiesta se acabó.

Los Knicks volvieron al trabajo el lunes y está claro que la defensa de su título, al igual que el campeonato que ganaron remontando una y otra vez para vencer a San Antonio en cinco partidos, no será fácil. Towns y Josh Hart son elegibles para extensiones de contrato y las conversaciones no han avanzado mucho. Jalen Brunson viene de una cirugía en la muñeca izquierda. Filadelfia y Miami, sus rivales de la Conferencia Este, incorporaron superestrellas.

Poner fin a una sequía de títulos de 53 años fue difícil y tratar de repetir podría ser aún más duro, pero los Knicks aseguran que están listos para el desafío.

“Sin duda, las primeras dos semanas o lo que sea de la temporada nos van a mostrar quiénes somos y dónde estamos", resaltó Brunson. "No importa lo que estemos haciendo, si estamos jugando muy bien o jugando mal, ¿cómo vamos a poder aprender? Así que, quiero decir, encontraremos la manera. Nos exigiremos mutuamente, tal como lo hicimos el año pasado, y entonces seremos mejores”.

Brunson cerró el verano de diversión al presentar el programa de comedia de NBC “Saturday Night Live” dos días antes, acompañado por Towns, Hart y los también titulares OG Anunoby y Mikal Bridges. Dijo, mientras el episodio se despedía, que pronto volvería a su verdadero trabajo.

Pero incluso cuando empezaron a hacerlo el lunes, los Knicks no pudieron evitar mirar atrás y recordar cuánta buena voluntad se ganaron al conquistar el primer campeonato del equipo desde 1973.

"Nunca lo olvidaré: mi esposa y yo entramos al Polo Bar, llegamos al pie de las escaleras y todo el mundo se puso de pie y aplaudió, y yo no tenía dónde esconderme. Pero la energía es increíble. Muy divertido”, destacó el entrenador Mike Brown.

Antes de mencionar ese recuerdo, Brown subrayó que los Knicks atravesarán adversidades y afrontarán nuevos desafíos en 2026-27, por lo que no podían permitirse ninguna pérdida de enfoque respecto al que mostraron en su primera temporada bajo su mando. Eso culminó con una marcha de 16-3 en la postemporada, en la que establecieron un récord por el mayor margen de victoria.

Los Knicks perdieron al valioso pívot suplente Mitchell Robinson, que se fue a Boston, e intentarán reemplazarlo con Andre Drummond. El resto del núcleo está de vuelta y, con el tiempo, los Knicks deberán determinar hasta dónde están dispuestos a llegar para mantenerlo unido.

Towns y Hart quieren seguir con los Knicks, pero no dieron indicios de que hubiera avances en las extensiones. Consultado sobre cuán cómodo se sentía dejando que las negociaciones continuaran durante la temporada, Towns respondió: “Creo que en esta situación no hay comodidad posible”.

Hart pareció un poco más optimista, pero reconoció que la incertidumbre a veces puede pesar sobre los jugadores.

“Así que, obviamente, eso es algo que quieres resolver, para no tener que lidiar con eso y enfocarte en eso. Pero sabemos que al final del día esto es un negocio", dijo Hart. "Tienes situaciones así y nunca sabes qué va a pasar. Pero para mí, mientras vista esta camiseta, voy a jugar lo más duro que pueda por mis compañeros y por la ciudad, así que ojalá podamos resolverlo. Pero sabemos que es un negocio, y sabemos que si algunas de estas cosas no se resuelven para febrero, podría ser una conversación diferente”.

La energía eléctrica se atenuó en el centro de entrenamiento de los Knicks mientras Hart terminaba su entrevista, lo que pareció apropiado para el siguiente capítulo del equipo. Hubo muchísima energía alrededor de los Knicks este verano, pero ahora tienen que iniciar un nuevo recorrido sin ella.

"Simplemente tenemos que encontrar la manera de pasar página y seguir adelante”, remarcó Brunson.

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