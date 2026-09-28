LeBron James en su debut con los 76ers: "Saben quién soy, ¿verdad?"

LeBron James tomó asiento y jugueteó con un micrófono antes de arrojar al suelo su placa de identificación.

“Ustedes saben quién soy, ¿verdad?”, preguntó James.

Claro que sí. No hacía falta presentación.

LeBron James, el jugador de baloncesto más famoso del mundo y el máximo anotador histórico de la NBA, llevaba efectivamente una camiseta número 23 de los 76ers de Filadelfia. Está contento de jugar para los Sixers, contento de jugar con su amigo cercano y también All-Star Tyrese Maxey, y contento de iniciar una 24ta temporada en la NBA, sin prometer cuánto tiempo más va a durar su carrera.

Desde luego, no está en Filadelfia para perder.

“No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda”, expresó James el lunes,

James, Maxey, Joel Embiid y Jaylen Brown, otro nueva estrella de los Sixers, estuvieron presentes en el día de medios antes del inicio del campamento de entrenamiento y de lo que se perfila como la temporada más esperada en Filadelfia desde la época dorada de Julius Erving.

James es la estrella indiscutible del espectáculo.

La habitual mezcla de reporteros asignados a la fuente y blogueros quedó empequeñecida dentro del complejo de los Sixers en Nueva Jersey por cámaras y preguntas de medios muy por fuera del ámbito de la NBA. James, como era de esperarse, se comportó como un verdadero profesional, acostumbrado al foco global desde que lo colocaron en un pedestal del baloncesto cuando era adolescente.

“Entiendan que el ruido va a ser ruido”, señaló James. “Lo que pasa fuera de este edificio va a seguir pasando, y se va a duplicar, triplicar y cuadruplicar sobre ustedes. Es parte del oficio. Lo entiendo”.

Así como James hizo por Cleveland cuando puso fin a una sequía de campeonatos de 56 años para la ciudad al guiar a los Cavaliers al título en 2016, está en Filadelfia en gran medida para ayudar a cortar una sequía de campeonatos de los Sixers que se remonta a 1983.

“Creo que el lujo de mi juego es que puedo hacerlo todo”, afirmó James. “Literalmente, puedo hacerlo todo”.

Los Sixers terminaron 45-37 la temporada pasada y fueron barridos en la segunda ronda por los Knicks de Nueva York, que acabarían siendo campeones.

Llega entonces una renovación veraniega encabezada por la llegada de James.

James, de 41 años, firmó con los Sixers un modesto contrato de 8 millones de dólares por dos años, por el mínimo para veteranos.

El currículum de James no tiene comparación en la historia de la NBA. Es 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado al All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas y miembro del equipo del 75to aniversario de la NBA.

Además, viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26,8 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias en más de 1.600 partidos.

“Que él esté aquí es realmente genial”, comentó Maxey.

Con miembros clave de la propiedad de los Sixers y de la directiva observando desde un costado, James declinó entrar en el tema de cuánto tiempo más quiere jugar. Su único enfoque, dijo, era aprender a jugar con nuevos compañeros —la mayoría, como Embiid, no han ganado un título— e intentar llevar a los Sixers la mentalidad de campeón que conoce tan bien por haber ganado títulos con los Cavaliers, el Heat y los Lakers.

“Espero poder, ya saben, aportar esa experiencia, aportar ese conocimiento, aportar el plan a los muchachos que están tratando de lograr algunas cosas que no han hecho en su carrera”, afirmó James. “He visto todo lo que esta liga tiene para ofrecer dentro y fuera de la cancha, así que espero que cada día, con mi manera de encarar el juego, de encarar el trabajo, eso pueda trasladarse a cada uno de los muchachos”.

James comenzó su carrera en Cleveland en 2003 y pasó siete temporadas con los Cavaliers antes de irse a Miami por cuatro temporadas, donde ganó sus dos primeros títulos de la NBA. Luego regresó a Cleveland por cuatro temporadas más, incluida esa campaña del título en 2016, y se fue en 2018 a los Lakers. Conquistó un título en Los Ángeles en 2020.

Tampoco fijará un plazo sobre cuántos años le quedan en su carrera.

“No quiero hablar del futuro ahora mismo”, dijo James. “Creo que eso me haría un flaco favor a mí mismo en cuanto a vivir el momento, especialmente sabiendo dónde estoy en mi carrera”.

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