Giants adquieren al quarterback J.J. McCarthy de Vikings por selección de 5ta ronda de 2027

Los Giants de Nueva York adquirieron al quarterback J.J. McCarthy de los Vikings de Minnesota a cambio de una selección de quinta ronda del draft de 2027, sumando a otro jugador joven en la posición más importante del fútbol americano menos de una semana después de enterarse de que Jaxson Dart se perderá al menos el resto de la temporada regular.

Los Vikings anunciaron el canje el lunes, a la espera de que McCarthy apruebe el reconocimiento físico. Dart fue operado la semana pasada de la rodilla izquierda tras lesionarse temprano en una derrota ante los Rams de Los Ángeles.

Jameis Winston fue titular y los Giants vencieron a Tennessee el domingo, pese a no anotar un touchdown y registrar apenas 238 yardas de ofensiva. El entrenador John Harbaugh indicó después que Winston volvería a recibir el voto de confianza este domingo contra Arizona, pero dejó entrever que los Giants no estaban conformes con quedarse de brazos cruzados sin Dart.

“Los planes son los planes”, afirmó Harbaugh. “Las oportunidades que tienes son las oportunidades que tienes. Pase lo que pase, vamos a hacer todo lo que podamos para que nuestro equipo sea lo más fuerte posible en función de las opciones que tengamos”.

La primera oportunidad resultó ser la incorporación de McCarthy, la décima selección del draft de 2024 que perdió el puesto de titular en Minnesota ante Kyler Murray y quedó detrás de Carson Wentz en el orden jerárquico. McCarthy fue titular en 10 partidos la temporada pasada, completando el 57,6% de sus pases para 1.632 yardas, 11 touchdowns y 12 intercepciones.

McCarthy se perdió lo que habría sido su temporada de novato tras lesionarse la rodilla derecha. Fue seleccionado un año antes que Dart, pero ambos nacieron en 2003, con McCarthy siendo apenas cuatro meses mayor.

A largo plazo, eso plantea una situación fascinante para Nueva York, con Dart, Winston y McCarthy bajo contrato para la próxima temporada. Por ahora, McCarthy le aporta competencia a Winston, y no está fuera de lo posible que se sume otro quarterback al grupo.

Con este movimiento agresivo, Harbaugh, el gerente general Joe Schoen y los Giants redoblan su apuesta por intentar competir esta temporada, incluso después de perder a Dart y con preocupaciones por la lesión de rodilla del defensor Brian Burns contra los Titans y que dejó fuera al mejor jugador defensivo de la organización.

Existe un vínculo familiar con McCarthy, quien ganó el título nacional en Michigan en su última temporada universitaria jugando para Jim Harbaugh, el hermano menor de John.

Para los Vikings, el traspaso sirvió como otro recordatorio más del carrusel de quarterbacks en el que la franquicia se ha visto continuamente. Murray y Wentz están encaminados a convertirse en agentes libres la próxima primavera, por lo que la organización volverá a verse obligada a tomar múltiples decisiones y evaluaciones sobre en quién construir para la próxima temporada y más allá. Murray se convirtió en el noveno quarterback titular distinto desde que Kirk Cousins saltó al campo en Green Bay el 29 de octubre de 2023 y se rompió el tendón de Aquiles.

McCarthy fue el quinto quarterback seleccionado entre un récord de seis elegidos en las primeras 12 selecciones del draft de 2024, cuando Caleb Williams a Chicago, Jayden Daniels a Washington y Drake Maye a Nueva Inglaterra salieron en los tres primeros puestos. Michael Penix fue elegido octavo por Atlanta, seguido por McCarthy en el número 10 y Bo Nix a Denver en el número 12.

McCarthy se perdió apenas tres partidos como titular entre la escuela secundaria y la universidad, incluido un récord de 27-1 en Michigan rumbo al campeonato, pero llegó a los Vikings con experiencia mínima como pasador de estilo profesional tras estar en la ofensiva cargada al juego terrestre de Jim Harbaugh. La energía y dureza que ayudaron a McCarthy a convertirse en ganador y líder en niveles inferiores jugaron en su contra en ocasiones la temporada pasada, con una tendencia a la imprudencia y un patrón de imprecisión que contribuyó a su decepcionante debut.

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