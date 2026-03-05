En el 50mo aniversario de los Paralímpicos de Invierno se espera dominio chino

Los Juegos Paralímpicos de Invierno llegan a Milán Cortina para celebrar su 50º aniversario, en momentos en que China busca ampliar su dominio como potencia en estas justas, mientras que Ucrania y otras naciones boicotean la ceremonia inaugural por el regreso de la bandera y el himno rusos.

Los Juegos comenzarán oficialmente el viernes en medio de las tensiones de la guerra en Oriente Medio, que generaron dificultades de viaje para algunas de las naciones que llegan a Italia debido a interrupciones generalizadas de vuelos. Irán tenía previsto contar con un esquiador en Milán Cortina.

El curling en silla de ruedas inauguró el programa de competencias desde el miércoles y el deporte se vio rápidamente sacudido por otro escándalo, después de que dos piedras fueron robadas de la sede de stos duelos. Durante los Juegos Olímpicos, el equipo canadiense fue acusado de hacer trampa.

Los Juegos Paralímpicos regresan a Italia 20 años después de Turín 2006. Será la 14ª edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno desde la primera en Ornskoldsvik, Suecia, en 1976.

En aquel entonces compitieron casi 200 atletas en dos deportes. Unos 660 deportistas participarán en las seis disciplinas en Italia desde el viernes hasta el 15 de marzo.

Estados Unidos envía a Italia una delegación de 72 integrantes, en comparación con el grupo de 67 que llevó a Beijing 2022. La delegación de este año incluye a Oksana Masters, la paralímpica estadounidense de invierno más laureada, y a la esquiadora alpina de 16 años Meg Gustafson.

Regresa la bandera rusa

Los atletas rusos competirán bajo su propia bandera en los Juegos Paralímpicos por primera vez en más de una década, y el himno nacional del país podría sonar para los medallistas de oro, algo que no ocurre en el escenario de un gran evento deportivo mundial desde la invasión a Ucrania en 2022.

La bandera rusa no ondea en los Paralímpicos desde los Juegos de Invierno de 2014 en Sochi, mientras. El himno nacional no se escucha en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos desde Río de Janeiro 2016.

Podría ser la primera vez que el himno suene en el escenario de cualquier gran evento deportivo mundial en cuatro años.

Ucrania fue la primera en anunciar que planeaba boicotear la ceremonia de apertura por la decisión sobre Rusia, Otras siete naciones planeaban no asistir por razones políticas: República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia, Lituania y Holanda.

Algunas otras naciones no asistirán a la ceremonia de apertura para que sus atletas descansen antes de sus competencias, no como boicot.

Alemania criticó la decisión del Comité Paralímpico Internacional, de otorgar invitaciones a deportistas rusos y bielorrusos para participar en Milán Cortina.

“El Equipo Paralímpico Alemán no participará en el Desfile de las Naciones durante la ceremonia de apertura en Verona", indicó esa delegación. "Esta decisión sirve tanto para concentrarnos en las próximas competencias como para expresar respetuosamente solidaridad con la delegación ucraniana”.

El Comité Paralímpico Internacional asignó plazas a atletas rusos y de Bielorrusia, estrecha aliada de Rusia, el 17 de febrero.

Los atletas rusos y bielorrusos habían estado compitiendo como deportistas neutrales individuales, sin su bandera, himno ni colores de equipo.

Inicialmente, los rusos fueron vetados por un programa de dopaje patrocinado por el Estado, y las sanciones se mantuvieron desde la invasión de Ucrania en 2022.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, había escrito en una publicación en redes sociales que el país “no participará en ningún otro evento paralímpico oficial”.

Según el Comité, la mayoría de los equipos ya estaba en Europa para entrenar. Otros reciben ayuda del organismo con los viajes en medio de la guerra en Oriente Medio.

Dominio chino

Los Juegos de Milán Cortina le darán a China la oportunidad de consolidarse como el país a vencer tanto en los Paralímpicos de Verano como en los de Invierno.

Los chinos han encabezado el medallero en los Paralímpicos de Verano en todas las ediciones desde 2004, y hace cuatro años ganaron los Juegos de Invierno por primera vez con una actuación récord que incluyó 18 oros, 20 platas y 23 bronces.

Más de 90 paratletas chinos compitieron por la delegación anfitriona en 2022, la mayor cifra registrada por cualquier nación.

Esta vez, China envía otra delegación numerosa a Italia. Tendrá 70 atletas, su mayor representación en el extranjero hasta la fecha dentro de estas justas.

Noruega es la nación más exitosa en los Juegos Paralímpicos de Invierno, por delante de Estados Unidos y Austria. China ocupa el 14º lugar en el medallero histórico, pero compitió en menos de la mitad de los Juegos en los que participaron Noruega, Estados Unidos y Austria desde los primeros Paralímpicos de Invierno en Ornskoldsvik.

El impulso de China para dominar los Paralímpicos de Invierno se fortaleció cuando fue elegida sede de los Juegos de Beijing, donde ganó 60 medallas más que su cosecha de una sola en PyeongChang 2018.

Después de los Juegos en casa, muchos fondos gubernamentales siguieron disponibles para programas paralímpicos y hubo cambios promovidos en varios frentes, incluidas nuevas leyes para personas con discapacidad a fin de fomentar su acceso al deporte.

“China desarrolló cientos de instructores y entrenadores de deporte adaptado con financiación gubernamental desde que comenzaron la inversión en deportes paralímpicos", explicó NaRi Shin, profesora asistente de gestión deportiva en la Universidad de Michigan. "Capacitaron entrenadores para la participación masiva y han estado formando entrenadores para el deporte de élite”.

Shin, experta en desarrollo deportivo y en la forma en que los países de Asia Oriental han invertido en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, añadió: “Tienen juegos paratléticos nacionales y regionales dentro de las fronteras del país, pero también tuvieron los Juegos Olímpicos en 2008 y los Juegos de Invierno en 2022, así que han mantenido la serie de competencias para que estos atletas que entrenaron tengan la experiencia de competir a un nivel más alto”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes