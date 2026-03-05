Capitán de EEUU Aaron Judge pega jonrón de 453 pies en exhibición rumbo a Clásico Mundial de béisbol

Aaron Judge parece listo para su primer Clásico Mundial de béisbol. Alex Bregman también.

En cuanto al recientemente retirado Clayton Kershaw, está comprensiblemente un poco oxidado.

Judge conectó un jonrón solitario de 453 pies en la primera entrada del juego de exhibición disputado el miércoles por la selección estadounidense contra los Rockies de Colorado. El capitán de Estados Unidos provocó un rugido de la multitud y luego cánticos en un repleto Salt River Fields.

El bambinazo de Judge hacia el jardín izquierdo ante el zurdo Kyle Freeland salió de su bate a 115,9 mph. Judge, tres veces elegido el Jugador Más Valioso de la Liga Americana intenta guiar a los estadounidenses a su primer título del Clásico Mundial desde 2017.

“Esta es una oportunidad única en la vida”, manifestó Judge. “Tener la posibilidad de estar rodeado de la grandeza que tenemos en este vestuario — Jugadores Más Valiosos, ganadores del Cy Young, campeones de la Serie Mundial, elegidos al Juego de Estrellas — la lista sigue y sigue. Va a ser una experiencia genial. Tienes la oportunidad de jugar por tu país y también aprender una que otra cosa”.

Bregman pegó cuadrangular por tercer juego consecutivo, el segundo con Estados Unidos. Conectó un batazo de dos carreras por el jardín izquierdo en la quinta entrada.

Habitualmente en la tercera base, Bregman jugó en la segunda mientras el mánager Mark DeRosa experimentaba con posibles alineaciones defensivas.

Fue parte de una jornada de cinco vuelacercas para Estados Unidos en una victoria por 14-4. Paul Goldschmidt, Will Smith y Byron Buxton también se volaron la barda. Brice Turang conectó dos dobles e impulsó dos carreras.

Kershaw, de 37 años, volvió al montículo por primera vez desde que anunció su retiro de los Dodgers de Los Ángeles tras una brillante carrera de 18 años en las Grandes Ligas. Permitió un jonrón solitario a Mickey Moniak en su tercer lanzamiento.

El tres veces ganador del premio Cy Young admitió dos carreras, un hit y una base por bolas mientras conseguía dos outs, pero aun así recibió una ovación.

“Fue especial”, comentó Kershaw. “Creo que simplemente estar en este equipo es algo propio de tu lista de deseos desde el principio. Obviamente, pensé que nunca volvería a lanzar una pelota de béisbol, así que poder hacerlo otra vez con la selección de Estados Unidos y regresar a ese dugout es realmente especial”.

DeRosa ha dicho que Kershaw está en el roster del Clásico esencialmente como una opción de emergencia, valorado más por su sabiduría como lanzador y su personalidad afable que por su rendimiento actual. Kershaw tuvo marca de 11-2 y efectividad de 3,36 con los Dodgers la temporada pasada y ayudó al equipo a ganar su segunda Serie Mundial consecutiva, aunque estuvo limitado a dos apariciones en la postemporada.

Estados Unidos viajará a Houston para el juego inaugural del viernes contra Brasil. El as de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, será el abridor.

Se espera que el dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, abra el sábado contra Gran Bretaña, seguido por Paul Skenes, quien ha obtenido ese mismo galardón y encararía a México el lunes.

El derecho de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, está programado de manera tentativa para abrir el martes en el último juego de la fase de grupos contra Italia, aunque está lidiando con síntomas de vértigo y espera unirse a Estados Unidos en Houston.

DeRosa señaló, tras la victoria del martes por 15-1 sobre los Gigantes, que la salud de McLean estaba mejorando.

