Apple apuesta a que furor por su película de F1 lleve espectadores a las carreras por streaming

Apple tuvo éxito el año pasado, cuando llevó la Fórmula 1 a la gran pantalla.

Espera que muchos de esos espectadores vean en sus televisores y dispositivos móviles el comienzo de la temporada este fin de semana, con el Gran Premio de Australia. La carrera marcará el debut de Apple TV como socio de transmisión de la F1 en Estados Unidos.

Apple alcanzó un acuerdo de cinco años con la serie mundial de automovilismo el otoño pasado, con un promedio de 150 millones de dólares por año. ESPN, que había transmitido las carreras de F1 desde 2018, pagó casi 90 millones de dólares durante una extensión de tres años firmada en 2022.

“Sin duda creemos que, durante los próximos cinco años, tenemos una gran oportunidad para que la Fórmula Uno y Apple TV hagan crecer el deporte de manera significativa", confió Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios de Apple, durante una sesión informativa realizada la semana pasada. "En Estados Unidos, ha crecido bastante, pero al mismo tiempo sigue siendo relativamente pequeño en comparación con el tamaño de la base de aficionados.

“Íbamos a los cines cuando estábamos probando la película (de F1), y pedíamos a la gente que levantara la mano si alguna vez había visto una carrera, y muy pocas manos se levantaban. Pero después de ver la película, si les preguntas si quieren ir a una carrera o verla, básicamente todas las manos se levantan”.

“F1: The Movie” recaudó 189,6 millones de dólares en Estados Unidos y 633,3 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en la película deportiva más taquillera de todos los tiempos. Recibió cuatro nominaciones al Oscar, que se entregará el 15 de marzo, incluida la de mejor película.

Ian Holmes, director de derechos de medios y transmisiones de Fórmula 1, señaló que el potencial que aporta Apple más allá de simplemente mostrar las carreras fue otro factor importante.

“Diría que probablemente somos el único deporte del mundo cuya audiencia se está volviendo más joven y con mayor proporción de mujeres, y eso no podría estar más representado que la actualidad en Estados Unidos”, comentó. “La manera en que Apple puede ofrecer su contenido es el enfoque más orientado al futuro que podríamos seguir.

"Sentimos que esto era increíble para ser relevantes y estar siempre disponibles para nuestra audiencia y para posibles nuevos aficionados”.

Apple mostrará las carreras en 4K Dolby Vision con sonido envolvente inmersivo 5.1. La opción está disponible para los suscriptores de Apple TV, con algunas carreras para quienes no son abonados.

Los espectadores pueden ver hasta cuatro señales en vivo a la vez durante las prácticas, la clasificación y las carreras mediante pantallas de vista múltiple. Además de las cámaras a bordo, habrá canales de cronometraje y puntuación.

Los espectadores también pueden elegir entre el equipo de comentaristas de F1 TV o el de Sky Sports. ESPN utilizó la señal de Sky Sports cuando transmitió las carreras.

Además de contenido en su aplicación de deportes, Apple ofrecerá diseños detallados de los circuitos en su programa de mapas, listas de reproducción de melodías seleccionadas por los pilotos en Apple Music, así como contenido en Apple News y pódcasts.

“Estamos entusiasmados con la relación que construimos con la Fórmula Uno, y nos acercamos mucho más y nos valoramos mutuamente, así como nuestras capacidades para innovar juntos, generar nuevas ideas”, afirmó Cue.

Apple TV también está mostrando la temporada más reciente de “Drive to Survive” como parte de una colaboración con Netflix. A la serie, en su octava temporada, también se le ha atribuido el aumento de la popularidad de la F1.

Netflix también llevará la señal de Apple TV del Gran Premio de Canadá para los espectadores de Estados Unidos del 22 al 24 de mayo.

La mayor pregunta es si los espectadores seguirán a la F1 hasta Apple TV. Eso no ocurrió de inmediato en 2023, cuando la MLS se mudó a Apple.

La F1 pasó de promediar 550.000 espectadores en su primer año en 2018 en ESPN a 1,3 millones la temporada pasada.

Apple no forma parte del sistema de medición de audiencia de Nielsen, y la empresa ha mantenido bajo estricta reserva las cifras de espectadores durante su relación con la MLS.

Además de una emocionante lucha por el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, hay nuevas regulaciones para los autos, y Cadillac se suma a la parrilla.

“Creemos que hay una enorme oportunidad de crecimiento, y vamos a aprovechar todo lo que Apple tiene disponible”, aseveró Cue. "Creemos que hay una enorme oportunidad de hacer que el deporte crezca de manera significativa”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes