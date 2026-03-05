Australia abre el Clásico Mundial de Béisbol en Tokio con triunfo de 3-0 sobre Taiwán

Australia inauguró el Clásico Mundial de Béisbol el jueves, con un triunfo de 3-0 sobre Taiwán en el Tokyo Dome, gracias a un jonrón de dos carreras de Robbie Perkins en la quinta entrada y un cuadrangular de Travis Bazzana en la séptima.

Los dos vuelacercas fueron suficientes en un juego cerrado que dominaron los lanzadores. Taiwán consiguió apenas tres hits, y Australia sumó siete.

Fue una victoria potencialmente crucial para Australia, que también ganó su primer juego en 2023, frente a Corea del Sur en su camino a los cuartos de final y a una ajustada derrota 4-3 ante Cuba.

El abridor australiano Alex Wells lanzó tres innings sin hit, y Jack O'Loughlin resolvió los siguientes tres, en los que permitió sólo dos imparables y preparó el escenario para el bullpen.

O'Laughlin se llevó la victoria y Jon Kennedy logró el salvamento. Po-Yu Chen cargó con la derrota.

Tras el jonrón de Perkins, Taiwán colocó a dos corredores en base en la sexta entrada con dos outs, pero no pudo anotar. El segundo en embasarse fue Chieh-hsien Chen, quien recibió un pelotazo en la mano derecha y salió del juego.

Australia llenó las bases en la parte baja de la sexta y no anotó cuando Chris Burke fue retirado por un globo ante el segundo pitcheo del relevista Yi Chang.

Bazzana, de quien se espera que esta temporada comience en Triple A dentro del sistema de ligas menores de los Guardianes de Cleveland, añadió la carrera del seguro con un enorme batazo al jardín derecho. Bazzana fue la primera selección del draft amateur de las Grandes Ligas de 2024.

Taiwán puso a dos corredores en base en la parte alta de la novena y estuvo cerca de empatar el juego con un elevado profundo de Lyle Lin. _____

