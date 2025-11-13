Emmanuel Clase, lanzador de Cleveland, arrestado en NY por presunto esquema de apuestas

El lanzador estrella de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase, fue arrestado el jueves en el Aeropuerto John F. Kennedy bajo cargos que lo acusan de aceptar sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas sobre sus lanzamientos.

Clase, de 27 años, fue detenido tras llegar en un vuelo matutino desde su natal República Dominicana, según la oficina del fiscal de Estados Unidos.

Se espera que el tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana comparezca más tarde el jueves en el tribunal federal de Brooklyn para su lectura de cargos.

Su compañero de equipo en los Guardianes, Luis Ortiz, quien también fue implicado en el supuesto esquema, se declaró no culpable el miércoles.

Los dos lanzadores han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio, cuando la MLB comenzó a investigar lo que describió como una actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaban.

Según los fiscales, ambos aceptaron miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores no identificados en su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos.

Alegan que Clase, quien está en su cuarta temporada de un contrato de cinco años por 20 millones, comenzó a proporcionar información a los apostadores sobre sus lanzamientos en 2023, pero no pidió pagos hasta principios de este año.

Los fiscales dicen que Clase a menudo realizaba envíos manipulados en el primer lanzamiento de un turno al bate, asegurándose de que la pelota golpeara el suelo y fuera de la zona de strike para garantizar que se marcara bola en lugar de strike.

Durante un juego en abril contra los Medias Rojas de Boston, Clase incluso habló con uno de los apostadores por teléfono justo antes de subir al montículo, sostienen los fiscales. Minutos después, el apostador y sus asociados ganaron 11.000 dólares en una apuesta de que Clase lanzaría un determinado lanzamiento a menos de 97.95 mph (157.63 km/h).

Los fiscales señalaron que Clase reclutó a Ortiz para unirse al esquema a principios de este año y a veces proporcionó dinero a los apostadores para financiar las apuestas.

Michael Ferrara, uno de los abogados de Clase, ha dicho que el líder de salvamentos de todos los tiempos de los Guardianes mantiene su inocencia.

"Emmanuel Clase ha dedicado su vida al béisbol y a hacer todo lo posible para ayudar a su equipo a ganar", dijo Ferrara en un comunicado el miércoles.

Chris Georgalis, abogado de Ortiz, también ha negado los cargos, diciendo que los pagos entre su cliente y personas en la República Dominicana eran para actividades legales.

Clase y Ortiz están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante sobornos. Los cargos más graves conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión.

Tras las acusaciones contra los lanzadores, la MLB anunció nuevos límites en las apuestas sobre lanzamientos individuales.

Los cargos contra Clase y Ortiz son los últimos escándalos de apuestas que sacuden el deporte profesional estadounidense tras el fallo histórico de 2018 de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

El mes pasado, más de 30 personas, incluido el entrenador en jefe de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, y el guardia del Heat de Miami, Terry Rozier, fueron arrestados en una redada de apuestas que involucró información interna filtrada sobre atletas de la NBA y juegos de póker manipulados respaldados por familias de la mafia.

