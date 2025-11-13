La Eurocopa 2028 tendrá precios dinámicos para entradas, dicen organizadores

Los organizadores del Campeonato Europeo 2028 anunciaron el jueves que no utilizarán la fórmula dinámica de precios en la venta de entradas para la edición del torneo que se jugará en el Reino Unido e Irlanda.

La polémica estrategia de venta de entradas, donde los precios dependen de la demanda, se aplicó en el Mundial de Clubes en Estados Unidos este año y tuvo enormes fluctuaciones. La fijación dinámica de precios también se aplicará en el Mundial masculino el próximo año, con entradas que van desde los 60 dólares para los partidos de la fase de grupos hasta 6.730 para la final.

Sin embargo, los organizadores de la Eurocopa en el Reino Unido e Irlanda indicaron que el torneo no seguirá el ejemplo de la FIFA.

“No habrá fijación dinámica de precios de entradas. Creo que eso está muy bien establecido", señaló el director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, Mark Bullingham. "Creo que hay un par de principios básicos. Uno es no tener fijación dinámica de precios de entradas, y el otro es que aproximadamente la mitad de las entradas estarán en la Categoría Tres y también en la categoría Fan First, que es la categoría inferior a esa”.

La Categoría Tres en la Eurocopa del año pasado costó 60 euros (70 dólares) y las entradas Fan First fueron de 30 euros (35 dólares).

La estrategia de precios variables en el Mundial de Clubes hizo que una entrada estándar para la semifinal entre Chelsea y Fluminense en Nueva Jersey bajara de 473.90 dólares a 13.40.

En el Reino Unido, los fanáticos fueron críticos cuando se utilizó la fijación dinámica de precios para la gira con entradas agotadas de la banda de rock Oasis.

La presidenta de la FA, Debbie Hewitt, dijo que las entradas para la Eurocopa deben ser asequibles.

“Todos dejaríamos claro que, de hecho, los ingresos de este torneo son cruciales porque se redistribuyen al fútbol", expresó. “Así que no tiene sentido que digamos, ‘Es gratis, todos vengan’, porque entonces no estaríamos haciendo lo correcto por el juego. Pero es igualmente correcto que pensemos y seamos creativos en cómo asegurarnos de que la mayor cantidad posible pueda acceder a un precio asequible”.

Bullingham también comentó que estaban considerando subsidiar los costos de viaje para los poseedores de entradas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes