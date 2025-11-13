La novia de Marshawn Kneeland está embarazada, revela entrenador de los Cowboys tras su muerte

El entrenador de los Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, reveló el miércoles, apenas una semana después del aparente suicidio de Marshawn Kneeland, que la novia del fallecido liniero defensivo de 24 años, Catalina Mancera, espera su primer hijo.

Al hablar el miércoles por primera vez desde que Kneeland murió el 6 de noviembre de una aparente herida de bala tras una persecución policial, Schottenheimer reveló que Mancera espera un hijo de ambos.

“Vamos a honrar a Marshawn y a su familia de diferentes maneras. La organización ha sido increíble. Hemos creado el fondo Marshawn Kneeland Memorial Fund, donde todos podemos contribuir y apoyar a Catalina. Está embarazada, por lo que queremos asegurarnos de que tenga todo cubierto para ella y el bebé por el resto de sus vidas”, indicó Schottenheimer.

Schottenheimer añadió que él y sus jugadores siguen llorando la muerte de Kneeland, compartiendo momentos de risas y lágrimas mientras afrontan su pérdida.

“No hay un manual, realmente no lo hay. Así que ahí es donde entran las desveladas, pero lo más importante para mí es ser fuerte para nuestro equipo de fútbol”, expresó Schottenheimer.

Marshawn Kneeland, que murió la semana pasada de un aparente disparo autoinfligido tras una persecución policial, y su novia, Catalina Mancera, esperan su primer hijo ( Getty Images )

Mencionó también que la convivencia entre el equipo en los vestidores “es increíble, ahí está la cultura de lo que intentamos construir. Estamos más unidos de lo que cualquiera de nosotros podría haber pensado”.

Los Cowboys honrarán a Kneeland durante el resto de la temporada llevando calcomanías conmemorativas en sus cascos. Además, el equipo lucirá camisetas especiales al menos durante los dos próximos partidos.

Su próximo calendario incluye un partido el lunes por la noche contra los Raiders de Las Vegas, seguido de un partido en casa el 22 de noviembre contra los Eagles de Filadelfia, durante el cual habrá un minuto de silencio antes del partido y un video homenaje dedicado a Kneeland.

Kneeland estrelló su coche alrededor de las 10:33 p. m. del 6 de noviembre tras eludir una parada de tránsito en Frisco. Luego huyó del lugar y fue hallado muerto a la 1:31 a.m. de un disparo autoinfligido.

La policía señaló que el jugador ya había expresado pensamientos suicidas.

Kneeland fue elegido en la segunda ronda de los Cowboys en 2024 y jugó 18 partidos de la NFL con 26 tacleadas y un sack. Antiguo alumno de Western Michigan y destacado en Godwin Heights High, marcó su primer touchdown en la NFL la semana anterior a su muerte.

Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita www.988lifeline.org para acceder al chat de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis. Es un teléfono para casos de crisis gratuito y confidencial que está a disposición de todo el mundo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si estás en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar la línea de ayuda más cercana.