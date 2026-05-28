El último conjunto de Naomi Osaka en Roland Garros incluye cola color marfil y chaqueta dorada

Naomi Osaka sigue imponiendo la moda en París.

Para su entrada a la pista antes de una victoria de segunda ronda en el Abierto de Francia, la estrella del tenis lució una chaqueta bomber metálica dorada sobre su vestido de juego dorado con lentejuelas, rematada con una cola color marfil, en un look que mezcla ropa deportiva con alta costura.

Luego, Osaka se quitó la cola y la chaqueta y entregó las prendas a un recogepelotas para que las retirara antes del partido contra Donna Vekic en la pista Simonne-Mathieu el jueves.

Osaka dijo en su entrevista posterior al partido en la pista que le gusta mantener a la gente en vilo y que le parece muy divertido, y se negó a revelar si tiene un atuendo nuevo para cada posible partido del torneo.

“Siento que se ha construido una comunidad en torno a mis atuendos en la pista. Así que me gusta mantenerlos adivinando”, expresó.

Osaka ganó 7-6 (1), 6-4 para avanzar a la tercera ronda en Roland Garros por primera vez desde 2019.

“Significa mucho”, comentó. “Me siento muy agradecida. Es otro hito”.

Para su partido de debut dos días antes, Osaka hizo su entrada con una falda negra ceremonial y un corpiño sin mangas con cuentas, antes de revelar su vestido dorado, que, según dijo, le recordaba a la Torre Eiffel brillando por la noche.

“Los atletas estamos en el mundo del espectáculo. Las entradas en los Grand Slam son el único momento en el que posiblemente siento que soy una artista”, señaló Osaka tras vencer a Laura Siegemund.

Las entradas de Osaka: “problemáticas”

Siegemund dijo que las entradas de Osaka eran “otro ejemplo más de que a los grandes nombres se les trata de manera diferente” en el tenis.

Siegemund declaró a Eurosport Alemania que no le molestaban los atuendos, pero consideró “un poco problemático” que Osaka tardara tanto en alistarse y que las jugadoras menos conocidas estuvieran bajo presión para desempacar su equipo lo más rápido posible para evitar sanciones por demoras.

“Yo vine aquí a jugar tenis, no a montar un desfile de moda”, añadió Siegemund tras perder contra Osaka. “Si otras personas quieren hacer un desfile de moda, pueden hacerlo. A mí me parece bien”.

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La redactora de moda de AP Colleen Barry en Milán contribuyó a este informe.

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