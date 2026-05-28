Yordan Álvarez está encendido: 2 noches seguidas con 2 jonrones y llega a 20

El cubano Yordan Álvarez esperaba dejar pasar un strike con cuenta de 3-0 y el marcador empatado en la octava entrada para los Astros de Houston ante los Rangers de Texas.

Entonces llegó una slider, y al toletero de Houston simplemente le gustó cómo se veía.

Lo siguiente que supo Álvarez fue que había conectado jonrones en juegos consecutivos por primera vez en sus ocho temporadas en las Grandes Ligas y que había puesto a los Astros al frente de manera definitiva en una victoria 4-3 la noche del miércoles.

“¿Quién le hace swing a una slider con 3-0 y la manda a 110 (mph) al ojo del bateador?”, preguntó su compañero dominicano Jeremy Peña como parte de su respuesta sobre cuál le pareció el turno más impresionante de Álvarez en una noche de 3 hits en 4 turnos. “Eso demuestra que está dos pasos adelante. Sabía que no lo iban a retar con algo duro”.

Los Rangers no intentaban retarlo en absoluto. Y tampoco lo hicieron en la novena entrada, cuando le dieron base por bolas intencional a Álvarez justo después del sencillo de Peña. Eso llevó al primer bate de Houston y campocorto a decirle en broma al hombre poderoso que venía detrás de él en el orden al bate.

La pregunta para el mánager de Texas, Skip Schumaker, era por qué no le dio base por bolas intencional a Álvarez una entrada antes, cuando el relevista de los Rangers Tyler Alexander ya le había lanzado tres bolas.

“Es difícil darle base por bolas al primer bate, sin duda, con el juego empatado en la octava entrada”, comentó Schumaker, al tiempo que mencionó que no le habría molestado una base por bolas a Álvarez en esa situación. “No sé si alguna vez he hecho eso. Pero con la manera en que está bateando, con el diario del lunes siempre queda la idea de que quizá debimos simplemente ponerlo en base en ese momento”.

Álvarez suma 17 jonrones en 33 juegos en Globe Life Field, incluidos cinco en los primeros tres partidos de esta serie de cuatro juegos que termina la noche del jueves.

“Al parecer, me encanta jugar aquí”, manifestó Álvarez a través de un intérprete.

Llegó a 20 en la temporada en su juego número 56 — el toletero de Houston que más rápido alcanza esa cifra— y lo hizo la misma noche que Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago. Kyle Schwarber, de Filadelfia, lidera las Grandes Ligas con 21 jonrones.

El primer jonrón solitario de Álvarez empató a Houston 2-2 ante el as de Texas Jacob deGrom, quien ponchó a Álvarez en la primera entrada.

“Les estaba bromeando a los muchachos en el dugout que era como si me estuviera lanzando, tipo PlayStation, poniendo la bola en las esquinas”, contó Álvarez. “Pero en el segundo turno pude ajustarme”.

El jonrón ante Alexander recorrió 448 pies hacia el jardín derecho-central profundo, y cayó no muy lejos de su batazo de 449 pies de la noche anterior —un cuadrangular de tres carreras que fue el primero de dos— cuando Houston perdió 10-7 después de quedar abajo 8-0 en la primera entrada.

Álvarez lidera la Liga Americana con promedio de .306 y es cuarto en la Liga Americana con 39 carreras impulsadas, una menos que su compañero Christian Walker.

“Es una combinación de habilidades e inteligencia”, señaló el mánager de Houston, Joe Espada. “Ustedes ven las habilidades. Yo veo la inteligencia. Entre turnos, cómo analiza un turno al bate: ‘Esto es lo que estoy buscando, voy a mantenerme dentro de mí y voy a intentar hacer algo’. Hay un nivel de inteligencia y calma en sus turnos al bate que nunca, nunca he visto en mi carrera”.

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