El ritmo y limitación a las pérdidas de tiempo serán prioridad en el Mundial, dice la FIFA

Los árbitros y asistentes del Mundial insistirán en mantener los partidos en movimiento al tomarse en serio los cambios de reglas diseñados para limitar la pérdida de tiempo, informó el domingo el organismo rector del fútbol, a menos de dos semanas de que inicie el torneo de 48 equipos.

Entre los puntos de énfasis para árbitros y oficiales también figura el compromiso de mostrar tarjetas rojas a cualquier jugador que se cubra la boca mientras habla con un rival en una “situación de confrontación”, indicó la FIFA.

“Seguimos intentando alcanzar un objetivo, que es eliminar de los partidos —en la medida de lo posible— la interrupción del ritmo del encuentro”, manifestó Pierluigi Collina, director de arbitraje de la FIFA y presidente de la comisión de árbitros.

Otros asuntos a los que los árbitros prestarán atención durante el torneo:

— Si un jugador abandona el terreno de juego después de enfadarse por una decisión de un árbitro, se le puede mostrar una tarjeta roja.

— Para acelerar el juego, los árbitros pueden aplicar una cuenta regresiva visual de cinco segundos en los saques de meta y los saques de banda. Si el saque de meta no se ejecuta antes de que termine esa cuenta, se concederá un tiro de esquina al equipo rival. Si el saque de banda no se realiza al final de la cuenta de cinco segundos, el premio será un saque de banda para los adversarios. Esto va en la misma línea de la llamada regla de los ocho segundos para el portero, que existe desde hace tiempo para soltar el balón después de realizar una atajada.

— Los jugadores que sean sustituidos deben salir del campo en un plazo de 10 segundos, salvo en situaciones especiales como las que impliquen lesiones o un problema de seguridad.

— Se está aclarando el protocolo del Árbitro Asistente de Video, o VAR, en ciertas áreas. El VAR puede utilizarse para revisar cuando se muestran tarjetas rojas tras una segunda amarilla claramente incorrecta, o cuando se muestran tarjetas en casos de identidad equivocada. Los tiros de esquina concedidos de manera incorrecta también pueden revisarse con el VAR, señaló la FIFA.

Los jugadores que se cubran la boca con una mano, el brazo o la camiseta recibirán tarjeta roja si los árbitros consideran que no se trata de una conversación amistosa, indicó la FIFA. Las conversaciones que no sean confrontativas, pero en las que los jugadores aun así oculten la boca de la vista del público, seguirán permitiéndose sin sanción.

“Confrontacional... es una historia completamente distinta”, expresó Collina.

También se aclaró el protocolo del VAR “en relación con infracciones claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un tiro de esquina o un tiro libre” que afecten directamente a goles, penales o sanciones.

El VAR puede utilizarse en esos momentos y “si el árbitro determina que se cometió una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se tomará la medida disciplinaria correspondiente”.

Pero todo el énfasis en acelerar el juego no significará necesariamente partidos más rápidos. Habrá pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo en todos los partidos, informó la FIFA.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa