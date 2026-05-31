Con jonrón y 4 impulsadas, Cowser respalda a Bradish en triunfo 9-5 de Orioles ante Azulejos

Kyle Bradish lanzó siete entradas en las que permitió cuatro hits, Colton Cowser conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras y los Orioles de Baltimore vencieron el domingo 9-5 a los Azulejos de Toronto.

Pete Alonso conectó dos hits, anotó dos veces e impulsó una carrera por los Orioles, que construyeron una ventaja de 6-0 en la tercera entrada ante el novato Spencer Miles (2-1) y navegaron sin sobresaltos hasta el final.

Fue un contraste total con los primeros tres juegos de la serie, cada uno decidido por una carrera después de que el ganador remontó en las postrimerías. Al dividir la serie, los Orioles completaron una alentadora estadía en casa en la que ganaron siete de 10, incluida una barrida de tres juegos sobre el líder Tampa Bay.

Bradish (3-6) permitió una carrera sucia, ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas. Aunque fue apenas su segunda victoria desde el 8 de abril, el derecho registra una efectividad de 1.72 en sus últimas cinco aperturas.

Cowser produjo una carrera con un rodado en la segunda entrada antes de que Baltimore tomara el control con un racimo de cinco carreras en la quinta. Alonso conectó un sencillo productor, el dominicano Samuel Basallo pegó un doble impulsor y luego Cowser disparó un batazo de tres carreras al jardín central.

Los Orioles pusieron el marcador 9-0 en la sexta ante Hayden Juenger, quien debutó en las Grandes Ligas tras ser llamado desde Buffalo de la Triple-A el sábado. El derecho otorgó dos boletos y permitió dos hits en su única entrada de labor.

El venezolano Yohendrick Piñango conectó un jonrón de tres carreras por Toronto en la octava.

El jardinero derecho dominicano de los Azulejos, Jesús Sánchez, salió del juego en la sexta entrada con una contusión en la muñeca derecha después de que, al parecer, fue golpeado por una pelota lanzada desde las gradas durante una interrupción del juego. Las radiografías dieron negativo

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