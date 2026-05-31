Sudáfrica aplaza viaje a México para el Mundial por problemas de visado

La selección masculina de Sudáfrica tuvo que posponer su viaje a México a sólo 11 días de que inicie el Mundial debido a problemas de visado.

Bafana Bafana debía salir rumbo a México el domingo para iniciar su preparación para el torneo. El equipo tiene previsto enfrentar al coanfitrión México en el partido inaugural en Ciudad de México el 11 de junio.

“La selección nacional masculina absoluta de Sudáfrica ha enfrentado dificultades relacionadas con los visados de algunos jugadores y oficiales, y como resultado el grupo no pudo viajar a Norteamérica esta mañana como estaba previsto originalmente”, señaló la Asociación Sudafricana de Fútbol el domingo en un comunicado.

“SAFA está trabajando sin descanso para garantizar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible antes del partido inaugural del torneo mundial”, añadió.

El equipo continuará entrenando en Johannesburgo, Sudáfrica, hasta su partida. SAFA indicó que ofrecería una actualización sobre la situación después de una reunión de emergencia el domingo por la noche.

Sudáfrica también enfrenta a la República Checa y Corea del Sur en el Grupo A.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa