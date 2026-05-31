Toluca pone fin a 23 años sin títulos de la CONCACAF. Luis García brilla en penales

Una heroica actuación del portero Luis García en la tanda de penales impulsaron a Toluca a superar a los Tigres de la UANL el sábado, asegurando el primer título de la Copa de Campeones de la CONCACAF para el club en 23 años.

Jorge Díaz Price, quien ingresó al partido en el minuto 88, puso en ventaja al equipo local al final del primer tiempo del alargue, pero el defensor brasileño Joaquim Pereira igualó con un cabezazo en el minuto 113.

En la tanda de penales, García atajó los disparos de Fernando Gorriarán y luego el de José Juan Purata para darle a Toluca una victoria por 6-5.

Los Diablos Rojos, que vencieron a LAFC en las semifinales con una dramática remontada, conquistaron el título de la CONCACAF por tercera vez en su historia y la primera desde 2003.

Con el triunfo, Toluca obtuvo un lugar tanto en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 como en el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, donde se unió al campeón de 2025, Cruz Azul.

La CONCACAF tiene asignados cuatro cupos para el próximo Mundial de Clubes.

Los Tigres de la UANL buscaban su segundo título de la CONCACAF y el primero desde 2020.

Con la victoria de Toluca, los equipos mexicanos ampliaron su racha ganadora a cuatro títulos consecutivos en la Campeones Cup. Los Seattle Sounders fueron el último equipo no mexicano en ganar el título, en 2022.

El delantero de Tigres Marcelo Flores, quien ha sido convocado a la selección de Canadá para el Mundial de 2026, sufrió una lesión en la rodilla derecha en el minuto 77. El equipo no informó de inmediato la gravedad de la lesión, pero el jugador de 22 años salió del campo entre lágrimas.

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