El Manchester City se ha desplomado tras acumular cuatro partidos seguidos sin ganar en la Liga Premier.

Difícilmente es el momento ideal para enfrentar al campeón defensor, el Arsenal.

Las apuestas son altas para el partido del domingo en el Emirates, mientras el City intenta mantenerse a una distancia alcanzable del líder, después de ver cómo su forma se desmoronaba en las últimas semanas.

Actualmente tienen una diferencia de seis puntos y al final de la jornada podrían tener una diferencia de tres o hasta nueve.

Y, dada la manera en que han ido los resultados para el City últimamente, el equipo de Maresca seguramente teme recibir otro golpe en el norte de Londres.

“Vamos a jugar contra los campeones, es el partido más difícil de la temporada”, afirmó el delantero del City Erling Haaland. “Necesitamos una actuación de primer nivel de cada uno de nosotros. Siempre es bueno jugar contra los mejores equipos”.

El City ya ha ganado esta temporada partidos como visitante contra el Manchester United y el Liverpool, pero el nivel ha caído de forma notable desde que Maresca —quien sucedió a Pep Guardiola en el verano— comenzó su etapa con una racha de ocho victorias.

El City solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos en el tiempo reglamentario en todas las competencias, una racha que incluye una victoria en tanda de penales contra el Brighton en la Copa de la Liga inglesa. Es tercero en la clasificación de la Liga Premier, por detrás del Brighton.

El empate 2-2 con el Napoli en la Liga de Campeones el martes fue el décimo partido consecutivo en el que el equipo de Maresca no ha logrado mantener su arco en cero.

“No tengo idea de qué nos faltaba, pero en los últimos partidos se podía sentir que hay algo que no está funcionando y tenemos que averiguar qué es”, le comentó Haaland a beIN Sports. “Tenemos que mantenernos positivos e intentar sacar lo mejor de cada jugador”.

“Lo único que quiero es rendir para este club y ganar partidos para el Man City. Ahora mismo no lo estamos haciendo y duele”.

El Arsenal ha perdido solo una vez en la liga esta temporada, pero llega al partido después de empates consecutivos contra el Newcastle y el Borussia Dortmund.

Enfrentamientos clave

Arsenal vs. City es el partido más destacado de la jornada y podría ser una prueba de cuán serias son las credenciales del City para pelear por el título.

Mauricio Pochettino dirigirá su primer partido en casa al frente del Manchester United enfrentando el sábado al Brentford.

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, vivirá su primer derbi de Merseyside cuando su equipo visite al Everton el domingo.

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