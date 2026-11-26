El relevista zurdo A.J. Puk acordó firmar el jueves un contrato de un año con los Nacionales de Washington, después de perderse la temporada 2026 por problemas en el hombro.

Los Nacionales tienen una opción condicional del club para 2028.

Puk estaba trabajando para regresar tras un procedimiento en el codo en junio de 2025 cuando un esguince en la cápsula del hombro lo dejó fuera de actividad la temporada pasada. Estaba con los Diamondbacks de Arizona después de ser adquirido en un canje en julio de 2024 procedente de Miami.

Lanzó en 38 juegos mientras estuvo con Arizona.

El pelotero de 31 años fue la sexta selección global del draft amateur de 2016 por los Atléticos de Oakland procedente de la Universidad de Florida. Pasó tres temporadas con los A’s y partes de dos campañas con los Marlins después de ser adquirido en un canje durante la temporada baja.

En 2024, estableció máximos de su carrera en entradas lanzadas (71 1/3) y ponches (88) a lo largo de 62 apariciones con Miami y Arizona. Tuvo una efectividad de 3,15 esa temporada.

Puk suma 26 salvamentos en su carrera, incluidos 15 —su mejor marca— en 2023 con los Marlins. Tiene una efectividad de 3.53.

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