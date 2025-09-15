El inicio 0-2 de Chiefs preocupa tanto como que Mahomes lidere al equipo en yardas por tierra

El hecho de que Patrick Mahomes haya sido el líder en acarreos de los Chiefs de Kansas City en cada una de las dos primeras semanas es preocupante.

Tan preocupante como su inicio de 0-2.

De hecho, la mejor ofensiva de Kansas City durante la derrota en el inicio de temporada contra los Chargers en Brasil y la derrota 20-17 ante los Eagles en su primer partido en casa el domingo ha sido cuando Mahomes fue forzado a salir de la bolsa. Más de una vez, el quarterback simplemente pasó por encima de un defensor, tanto para ganar yardas adicionales como en un intento de inspirar a un equipo que lucha por encontrar algún tipo de chispa.

¿Recuerdan cuando los Chiefs eran el equipo de alto vuelo, que anotaba cada minuto y que todos los demás en la NFL parecían envidiar?

"Ha sido algo que ha afectado a todo el equipo", dijo Mahomes sobre sus actuales problemas ofensivos. “Simplemente es un jugador aquí o allá. No es como si estuviéramos fallando por mucho. Sé que es frustrante para los aficionados, pero siento que estamos cerca”.

Es difícil de creer al examinar la hoja de estadísticas. Mahomes lanzó para 187 yardas contra Filadelfia, y una buena parte de eso vino de un pase desesperado de 49 yardas a Tyquan Thornton mientras los Chiefs intentaban remontar en vano. Terminaron con 294 yardas, con cuatro de 12 en terceras oportunidades, fueron detenidos una vez en cuarta oportunidad y cometieron el único balón perdido del juego.

Eso ocurrió cuando Travis Kelce dejó que un balón rebotara en sus manos en la línea de gol para una intercepción.

Claro, su incapacidad para hacer funcionar el juego aéreo se ha visto obstaculizada por la pérdida de Xavier Worthy por una lesión y Rashee Rice por una suspensión de seis juegos. Pero no ha ayudado que no hayan podido correr con el balón. Mahomes corrió para 66 yardas y un touchdown contra los Eagles, y tiene 123 yardas por tierra en dos juegos. El resto del equipo tiene 96 yardas combinadas.

"Simplemente ha sucedido", dijo Mahomes. "Al final del día, soy solo un competidor. Solo estoy tratando de ganar, así que haré lo que sea necesario. Ha sido correr algunas veces al principio de esta temporada, pero volveremos a pasar el balón de nuevo, y con suerte mejoraremos a medida que avance la temporada".

No hay mejor momento que el presente. Los Chiefs visitan a los Giants el domingo por la noche en una posición precaria. En la última década, solo el 7% de todos los equipos que comenzaron 0-2 han llegado a los playoffs, y solo un equipo de esos ha logrado llegar a un juego de título de conferencia.

"Este es un buen grupo. Tienen buen liderazgo, y se mantendrán unidos y trabajarán duro para corregir las cosas", dijo el entrenador en jefe de los Chiefs Andy Reid. "Nadie es más consciente de ello que los muchachos. Nos aseguraremos de volver a la mesa de dibujo".

Lo que funciona

La defensa contra la carrera de los Chiefs era una gran incógnita al comenzar la temporada. Pero después de una sólida actuación contra los Chargers, lograron mantener a raya a Saquon Barkley. El corredor estrella de los Eagles apenas sumó 88 yardas en 22 acarreos.

Lo que necesita ayuda

Prácticamente todo en la ofensiva. Mahomes fue capturado dos veces y estuvo bajo presión constante. Sus receptores abiertos tuvieron dificultades para desmarcarse, y ni siquiera Kelce pudo hacer jugadas de manera consistente. Kareem Hunt e Isiah Pacheco se combinaron para correr 18 veces para 53 yardas, y fue Hunt quien fue detenido en cuarta y una en territorio de Kansas City en la segunda mitad.

Lesiones

DE Mike Danna (cuádriceps) y CB Kristian Fulton (tobillo) no terminaron el juego contra Filadelfia. Worthy logró practicar un poco la semana pasada después de lesionarse el hombro contra los Chargers, y hay una posibilidad de que pueda jugar contra los Giants.

Dato clave

5 — Ese es el porcentaje (21 de 423) de equipos que comenzaron 0-2 y ganaron su división desde la fusión AFL-NFL en 1970. Kansas City ha ganado el Oeste de la AFC nueve años consecutivos, a dos del récord establecido por los Patriots con Tom Brady y Bill Belichick.

Próximos pasos

Kansas City visitará a los los Giants el domingo por la noche en el MetLife Stadium.

