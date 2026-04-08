Marineros ponen al jardinero Victor Robles en la lista de lesionados por 10 días

Los Marineros de Seattle colocaron al jardinero dominicano Víctor Robles en la lista de lesionados de 10 días el miércoles por una distensión en el pectoral derecho y subieron de Connor Joe de su sucursal de Triple A en Tacoma.

La baja de Robles se aplicó con carácter retroactivo al martes y se anunció antes del juego del miércoles en Texas.

Los Marineros también trasladaron al lanzador derecho dominicano Carlos Vargas de la lista de lesionados de 15 días a la lista de lesionados de 60 días por una distensión en el dorsal ancho derecho.

Robles batea para .231 en cinco juegos con Seattle.

Joe ha defendido la primera base, el jardín derecho y el jardín izquierdo con Tacoma. Disputó un total combinado de 42 juegos con Cincinnati y San Diego en 2025 y bateó para .186.

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