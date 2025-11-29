El fútbol de EEUU tiene planes ambiciosos para el legado del Mundial 2026

La última vez que Estados Unidos fue anfitrión de la Copa del Mundo, la federación nacional de fútbol (USSF) aprovechó la inyección financiera y el fervor como trampolín para lanzar la MLS dos años después.

Mucho ha cambiado con el Mundial 2026. Esta vez el torneo es organizado por tres naciones —Estados Unidos acompañado por México y Canadá. Y el beneficio financiero irá a las arcas de la FIFA, que está gestionando el torneo por primera vez en lugar de un comité organizador local, como el de 1994 que utilizó su excedente de 40 millones de dólares para financiar la Fundación de Fútbol de Estados Unidos.

Entonces, ¿cuál será el legado del Mundial para el organismo rector del fútbol en Estados Unidos? La organización sin fines de lucro está emprendiendo proyectos ambiciosos y extensos para impulsar el deporte desde las categorías juveniles hasta las profesionales.

El objetivo final de la federación es difundir el deporte a nivel juvenil a través de programas escolares y comunitarios, expandir los esfuerzos de recaudación de fondos y posicionar a las ligas profesionales y selecciones nacionales de Estados Unidos para el éxito futuro.

Es una tarea ardua, admite el director general JT Batson.

“Ya tenemos este motor masivo que son las personas que aman el fútbol en este país, y la infraestructura de nuestras ligas y clubes profesionales, y todo el fútbol juvenil en todo el país. Ese es un grupo realmente poderoso que, si se organiza y apoya, puede hacer cosas bastante increíbles”, expresó.

"Soccer Forward", el proyecto de legado de la federación anunciado el año pasado, ha comenzado a implementarse. Con el lema “Fútbol en todas partes para todos”, promueve programas de fútbol ampliados en las escuelas, lleva minicampamentos a comunidades donde el fútbol no tiene una gran presencia y apoya esfuerzos comunitarios para hacer que crezca este deporte a nivel local. Incluye desde mejores prácticas para la recaudación de fondos, hasta asegurar subvenciones para construir campos de fútbol, pasando por consejos para entrenadores juveniles.

La federación considera muy necesarias tales iniciativas: una de cada cuatro escuelas no tiene programas deportivos.

Pero va más allá del juego, con elementos de salud y caridad. En octubre, el Kansas City Current se asoció con “Soccer Forward” para un evento en la Kansas City Girls Preparatory Academy. Más de 100 niñas participaron en partidos de fútbol de equipos pequeños y en programas centrados en la salud de las mujeres. Las niñas también empaquetaron kits de higiene para mujeres necesitadas.

Un énfasis en la equidad en el deporte fue apoyado por una donación de 25 millones de dólares de Michele Kang, propietaria del Washington Spirit de la NWSL, así como del Lyon y las London City Lionesses en Europa. El dinero se utilizará para hacer que crezca el fútbol femenino a través de proyectos de investigación e innovación.

Batson dijo que el objetivo es asegurar que “todos los que quieran jugar al fútbol puedan hacerlo, y que tengamos los recursos adecuados destinados a los niveles correctos del deporte para lograr los recursos adecuados”.

Eso significa que hay una oportunidad no sólo para beneficiar a los niños que quieren jugar de manera recreativa, sino también para atraer a futuros jugadores al juego que puedan llegar a academias, universidades o carreras profesionales en el fútbol.

“Creo que uno de los grandes cambios para la federación es articularnos estando al servicio del fútbol, y nos tomamos eso muy en serio en torno a nuestro papel de apoyar a aquellos que están dando vida al fútbol en comunidades de todo el país", señaló Batson. "Este es un gran cambio en cómo la federación se ve a sí misma y el papel que jugamos con nuestros miembros y todos los demás que aman el fútbol, y estamos tratando de hacer cosas todos los días a fin de ganarnos la confianza de esas personas para continuar ese viaje con nosotros”.

El ex ejecutivo de Deloitte Dan Helfrich, contratado como director de operaciones de la USSF este mes, ayudará a supervisar “In Service to Soccer”, la estrategia general de la federación.

“Es nuestra responsabilidad impulsar un legado duradero al ser anfitriones de la Copa del Mundo", afirmó Helfrich. "Nos tomamos esa responsabilidad muy en serio y creemos que tendremos un impacto holístico nacional que proviene de esta Copa del Mundo, no sólo un impacto esporádico limitado a unas pocas comunidades o ciudades”.

Para lograr estos ambiciosos objetivos, la federación necesita financiamiento. Por lo tanto, también ha lanzado la campaña “Behind the Dream”, que tiene como objetivo recaudar 250 millones de dólares, y también espera capitalizar la emoción de la Copa del Mundo.

En muchos países, el gobierno ayuda a financiar las federaciones deportivas. Por ejemplo, la Asociación de Fútbol de Inglaterra recibe financiamiento de varias entidades gubernamentales, incluida Sport England. Las federaciones deportivas en Estados Unidos son organizaciones sin fines de lucro.

La federación ha puesto un énfasis en la recaudación de fondos en los últimos dos años. En 2023, los gastos del ente superaron sus ingresos. Eso ha cambiado desde entonces.

Recaudó 257,4 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2025, un aumento del 36% con respecto a 2024, en parte debido a acuerdos de recaudación de fondos y patrocinio en anticipación de la Copa del Mundo.

“La federación está en una posición afortunada gracias a nuestro crecimiento financiero para poder invertir en nuestras estrategias de fútbol a niveles inimaginables, incluso hace cinco años", comentó Batson. "Y también hemos tenido toda la intención de aprender de otros movimientos muy exitosos para decir 'bueno, ¿cómo abordamos esto de una manera que conduzca a los resultados que nos importan?’”.

