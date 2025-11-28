Cowboys brillan gracias al liderazgo de Brian Schottenheimer

Brian Schottenheimer tiene tres victorias consecutivas sobre entrenadores ganadores del Super Bowl en su primer año a cargo de los Cowboys de Dallas después de 25 años como asistente en la NFL.

El quarterback estrella Dak Prescott dijo, después de la victoria de 31-28 sobre los Kansas City Chiefs —cuatro días después de que los Cowboys vencieran al otro equipo del Super Bowl de la temporada pasada, el campeón defensor y rival de la NFC Este, Filadelfia— que esas tres victorias en solo 11 días no fueron una coincidencia.

“Le doy crédito por ser el mismo, por ser consistente y es algo de lo que habla, pero verlo realmente ser consistente y ser el mismo hombre a través de la adversidad y ahora a través de algunos éxitos, ¿verdad?” dijo Prescott sobre el entrenador. “Es un gran líder. Es el hombre adecuado para el trabajo. Sé que todos ven clips de las emociones y los muchachos lo siguen, pero eso es a lo largo del día. Si estuvieras en cada reunión del equipo, entenderías que así es Schotty”.

La racha que tiene a los Cowboys (6-5-1) por encima de .500 por primera vez este año y los ha mantenido en la conversación de los playoffs comenzó con una victoria de 33-16 sobre los Raiders de Las Vegas y el entrenador Pete Carroll, quien ganó un título con Seattle.

Dallas se recuperó de un déficit de 21 puntos en la victoria 24-21 sobre los Eagles de Nick Sirianni. Los Cowboys, que visitan Detroit el jueves de la próxima semana, tuvieron otro mal comienzo contra Andy Reid y el equipo tres veces campeón del Super Bowl cuando Prescott fue interceptado en su segundo lanzamiento del juego y Patrick Mahomes necesitó solo dos pases para darle a los Chiefs una ventaja de 7-0.

El propietario y gerente general Jerry Jones recibió muchas críticas por lo que se consideró una contratación poco inspiradora cuando decidió dejar ir Mike McCarthy y terminó eligiendo a Schottenheimer, quien fue coordinador ofensivo sin funciones de llamado de jugadas durante las dos últimas temporadas de McCarthy.

“Mejor de lo que podría haber esperado”, dijo Jones, quien sostenía una pierna de pavo en su reunión con los periodistas después de la victoria del Día de Acción de Gracias, cuando se le preguntó sobre esa decisión.

Antes de tener que averiguar cómo navegar por los grandes cambios emocionales de la muerte de un jugador durante la temporada, Schottenheimer habló libre y sin disculpas de sentir la presencia de su difunto padre, Marty Schottenheimer, quien ganó 200 juegos como entrenador en jefe de la NFL.

Cuando los Cowboys perdieron en Carolina —un poco menos de un mes antes de la muerta del jugador Marshawn Kneeland—, la tía y el tío de Schottenheimer le dieron una de las tarjetas de juego de su padre. “No. 57. Boston Patriots”, dijo Schottenheimer.

El entrenador dijo que ha llevado la tarjeta en el bolsillo los últimos partidos, incluso tuvo que pedirle a un miembro del personal que la recuperara antes de la victoria sobre los Eagles porque la olvidó.

“Cuando los tiempos son un poco difíciles, hablo con él y ahora puedo sentir su presencia conmigo sosteniendo esa tarjeta de fútbol”, dijo Schottenheimer. “Solo me recuerda que quiero hacerlo sentir orgulloso. Creo que es un entrenador de fútbol legendario, pero como dije, era una persona increíble y mejor padre y líder de hombres”.

Schottenheimer está teniendo que liderar de maneras que no podría haber imaginado en su debut como entrenador en jefe.

Qué funciona

Prescott tuvo su cuarto juego de 300 yardas contra los Chiefs, el mejor en la NFL. Se recuperó de la intercepción temprana para terminar 27 de 39 para 320 yardas con dos touchdowns y registró su séptima calificación de pasador de más de 100 con 100,4

Necesita ayuda

Los Cowboys han tenido suerte en los últimos dos juegos de que los balones sueltos en momentos críticos no les hayan perjudicado. KaVontae Turpin tuvo uno de esos balones sueltos contra los Eagles, luego rescató a George Pickens contra los Chiefs al recuperar el balón suelto de Pickens dentro de la línea de 10 yardas de Kansas City en el último cuarto. Sin el gol de campo de Brandon Aubrey en la siguiente jugada, Dallas habría terminado empatado a 28 cuando los Chiefs anotaron su siguiente touchdown.

