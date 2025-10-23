El debutante Go Ahead Eagles sorprende al vencer 2-1 Aston Villa en la Liga Europa

Con un gol de Mats Deijl en la segunda mitad, el debutante europeo Go Ahead Eagles completó la remontada para vencer el jueves 2-1 a Aston Villa en la Liga Europa.

Fue la primera derrota que sufre el club de la Liga Premier después de dos victorias en el segundo torneo en nivel de importancia del continente. Esta fue la segunda victoria para el equipo holandés.

Braga y Lyon, por su parte, mantuvieron su marcha perfecta. Kerem Aktürkoğlu convirtió un penal para que Fenerbahçe derrotase 1-0 a Stuttgart.

Goles tempranos con tres minutos de diferencia de Jens Odgaard y Thijs Dallinga encaminaron el triunfo 2-1 de Bologna ante el FCSB en Bucarest.

El Villa se desinfla

Deijl controló el balón con el pecho antes de disparar de zurda para batir al arquero argentino Emiliano Martínez a los 60 minutos en la ciudad holandesa de Deventer.

Evann Guessand anotó temprano desde dentro del área penal tras un centro de Jadon Sancho para poner al Villa por delante tras cuatro minutos. Fue el primer gol del delantero marfileño para su nuevo club.

Mathis Suray igualó tres minutos antes del descanso, el primer gol de su equipo en casa en la Liga Europa.

El argentino Emiliano Buendía del Villa desperdició una oportunidad de igualar con un penal a 11 minutos del final, enviando su disparo por encima del travesaño.

La derrota puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas del Villa en todas las competiciones.

Braga y Lyon ganan

El atacante español Fran Navarro y el suplente Mario Dorgeles anotaron en la victoria de Braga por 2-0 ante el Estrella Roja de Belgrado, su tercera victoria en tres duelos.

Corentin Tolisso anotó en el tercer minuto y el suplente Afonso Moreira firmó otro en el último minuto para que Lyon derrotase de local 2-0 a Basilea.

Rangers sin puntos

Emil Kornvig anotó cinco minutos antes del descanso y el Brann de Noruega superó 3-0 a Rangers.

Los Rangers contrataron el lunes a Danny Rohl, ex entrenador de Sheffield Wednesday, para reemplazar al despedido Russell Martin. Pero se mantienen sin puntos en Europa. Fue la segunda victoria para el Brann.

Nottingham Forest recibe al Porto

Más tarde, Nottingham Forest recibe al Porto solo dos días después de que Sean Dyche se convirtiera en el tercer entrenador del club en la temporada.

El Forest, de capa caída, busca su primer triunfo en la competencia. Solo obtuvo un punto en los dos compromisos anteriores en el regreso del equipo inglés a los torneos europeos después de una ausencia de casi tres décadas.

Dyche, exentrenador del Burnley y Everton, reemplazó a Ange Postecoglou, quien fue despedido de manera implacable el sábado, alrededor de 20 minutos después de la derrota en casa del Forest 3-0 ante el Chelsea que dejó al equipo en la zona de descenso de la Liga Premier.

Postecoglou estuvo a cargo sólo 39 días y no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando.

El Forest alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA, precursora de la Liga Europa, en 1996.

La Roma recibe al equipo checo Viktoria Plzeň, y Maccabi Tel Aviv enfrenta a Midtjylland en Bačka Topola, Serbia.

El partido en casa de Feyenoord contra el Panathinaikos fue adelantado a la tarde debido al pronóstico de tormenta, pero finalmente quedó para las 1900 GMT.

