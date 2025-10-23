Tenista argentino Facundo Bagnis comienza suspensión provisional voluntaria por dopaje

El tenista argentino Facundo Bagnis decidió comenzar una suspensión provisional voluntaria en un caso de dopaje tras dar positivo por una sustancia en la categoría de diuréticos y agentes enmascarantes, informó el jueves la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

La prueba de Bagnis, de 35 años, se realizó mientras competía en la fase de clasificación del Abierto de Estados Unidos en agosto. Su derrota en la primera ronda fue la sexta consecutiva en partidos de clasificación de Grand Slam.

Llegó a ser el número 55 en el ranking de la ATP en 2016, el más alto de su carrera.

Bagnis fue notificado del resultado este mes y decidió comenzar una suspensión provisional la semana pasada. Si finalmente es sancionado, la suspensión provisional contará como tiempo cumplido.

