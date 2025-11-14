El cuarto premio MVP de Shohei Ohtani desata celebraciones en Japón

Se ha convertido en un ritual anual: Shohei Ohtani gana un premio al Jugador Más Valioso y Japón celebra con ediciones especiales de periódicos repartidas en una importante estación del tren.

El astro japonés conquistó su cuarto premio MVP el jueves por la noche, y el viernes por la mañana salieron a las calles las ediciones especiales en Tokio —la capital japonesa está 14 horas por delante de la costa este de Estados Unidos.

Un mensaje de felicitación llegó de inmediato desde la cúpula del gobierno y desde la acera.

“El esfuerzo constante y la dedicación de Ohtani contribuyeron significativamente a la victoria del equipo y elevaron la moral del equipo”, afirmó el Secretario Jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara.

Esto se queda corto.

Ohtani ayudó a que los Dodgers de Los Ángeles ganaran su segundo título consecutivo de la Serie Mundial y conquistó su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. También ganó el premio en la Liga Americana en 2023 —y en 2021— jugando para los Angelinos de Los Ángeles.

Todos sus MVPs han sido unánimes.

Ohtani bateó .282 y lideró la Liga Nacional con un OPS de 1.014. También tuvo 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 20 bases robadas. Regresó al montículo en junio después de perderse temporada y media como lanzador debido a una lesión en el codo. Ponchó a 62 bateadores en 47 entradas.

En la postemporada tuvo posiblemente el mejor juego individual en la historia de la MLB. Conectó tres jonrones y ponchó a diez en seis entradas el 17 de octubre, liderando la victoria de los Dodgers sobre los Cerveceros de Milwaukee para ganar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en cuatro juegos.

“Ganar el MVP se consideraba una certeza, así que la verdadera pregunta era si recibiría un voto unánime. Al final lo hizo, asegurando el MVP unánimemente”, expresó un aficionado que se identificó solo como Aki, un apodo.

Otro fanático de los Dodgers, Yoshio Inoue, dijo que esperaba ver a Ohtani jugar para Japón en Tokio en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año.

“Me encantaría ver a Ohtani regresar a Tokio, comenzar la temporada allí y, con suerte, ganar su quinto premio MVP”, indicó Inoue.

El titular en el periódico Asahi decía simplemente: “Ohtani MVP”.

"La televisión siempre muestra a Ohtani, así que yo también lo veo. Es un gran hombre y verdaderamente un orgullo de Japón”, dijo Mai Koga, otra fanática.

