Surinam y Curazao se acercan a histórica clasificación al Mundial

Richonell Margaret fcturó un doblete en un lapso de dos minutos en el segundo tiempo y Surinam vapuleó el jueves 4-0 a la visitante El Salvador, acercándose a clasificarse por primera vez a la Copa Mundial.

Tjaronn Cherry abrió el marcador al cobrar un penal a los 44 minutos y Margaret perforó las redes a los 74 y 76. Dhoraso Moreo Klass puso cifras definitivas a los 83.

Con la victoria, Surinam se mantiene invicto y alcanzó nueve puntos en el Grupo A de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, tres más que Panamá, que jugaba más tarde contra Guatemala.

Doce equipos, divididos en tres grupos, compiten por tres plazas directas en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para el Mundial del próximo año. Estados Unidos, Canadá y México se clasificaron automáticamente como coanfitriones del torneo.

Surinam, una de las naciones fundadoras de la CONCACAF en 1961, alcanzó la ronda final de las eliminatorias por primera vez desde 1978.

El Salvador sufrió su cuarta derrota consecutiva y con tres puntos quedó eliminado. No acuden a un Mundial desde la cita de España 1982.

Curazao controla su destino

También el jueves, Jordi Paulina anotó dos veces y Curazao arrasó 7-0 a Bermudas y jugará contra Jamaica por un boleto directo al Mundial.

Paulina anotó a los 48 y 63 minutos, mientras que Leandro Bacuna (7), Juninho Bacuna (32), Sontje Hansen (59), Ar' Jany Martha (82) y Roshon van Eijma (90) añadieron goles para Curazao, selección dirigida por el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat.

Advocaat ha estado al mando del equipo nacional de Holanda en tres ocasiones y dirigió a Corea del Sur, Bélgica y Rusia antes de asumir el cargo con Curazao, que nunca se ha clasificado para un Mundial.

Con la convincente victoria, Curazao llegó a 11 puntos y lidera el Grupo B sobre Jamaica, que empató 1-1 con Trinidad y Tobago.

Jamaica, cuya única participación mundialista fue en Francia 1998, es dirigida por Steve McLaren, ex entrenador de la selección de Inglaterra. Los Reggae Boys recibirán a Curazao en el Estadio Nacional de Kingston el próximo martes.

Curazao necesita una victoria o un empate para clasificar, mientras que Jamaica requiere una victoria.

