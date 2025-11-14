El excampeón mundial de peso pesado Joseph Parker falla prueba antidopaje

El excampeón mundial de boxeo de peso pesado Joseph Parker falló una prueba de dopaje el día de su derrota ante Fabio Wardley, informó el viernes Queensberry Promotions.

El boxeador británico Wardley detuvo a su oponente de Nueva Zelanda en el undécimo asalto en el O2 Arena de Londres el 25 de octubre, en un combate para determinar quién se convertiría en el retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo del campeón mundial indiscutido Oleksandr Usyk.

“La Asociación Voluntaria Antidopaje informó anoche a todas las partes que Joseph Parker tuvo un resultado adverso tras una prueba antidopaje realizada el 25 de octubre en relación con su combate con Fabio Wardley”, indicó Queensberry en un comunicado.

“Mientras se investiga más a fondo el asunto, no se harán comentarios adicionales en este momento”.

Parker ganó el título vacante de la OMB en diciembre de 2016 cuando venció a Andy Ruiz Jr. por decisión mayoritaria. Luego perdió el cinturón ante Anthony Joshua por decisión unánime en marzo de 2018 en el Estadio Principality en Cardiff.

Parker, de 33 años, no ha hecho comentario el viernes en sus canales de redes sociales.

El boxeador, que tiene récord de 36-4 con 24 nocauts, enfrenta un posible veto prolongado por parte de la Junta de Control del Boxeo Británico, que no respondió a una petición inmediata de comentario. La OMB tampoco ha respondido.

