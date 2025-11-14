Cristiano Ronaldo fue objeto de burlas tras rabieta por tarjeta roja en la derrota ante Irlanda

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue objeto de numerosas burlas por parte de los aficionados locales tras ser expulsado por propinar un codazo a Dara O'Shea en la derrota por 2-0 de la Selecao ante la República de Irlanda.

Ronaldo propinó un codazo a O'Shea mientras ambos se peleaban en el área irlandesa, y en un principio recibió una tarjeta amarilla por la entrada, pero una revisión del VAR cambió la decisión y el árbitro Glenn Nyberg expulsó al jugador de 40 años en el minuto 61.

Ronaldo había prometido comportarse antes del partido, mientras que el seleccionador de Irlanda, Heimir Halgrimsson, afirmó que “deberían ser los árbitros los que arbitrasen”, después de que considerase que Ronaldo tuvo influencia sobre ellos en la derrota por 1-0 de Irlanda en octubre.

Pero la actitud de Ronaldo antes del partido no tardó en cambiar cuando su equipo encajó dos goles gracias a un doblete del delantero del AZ Alkmaar Troy Parrott, y se vio al portugués gesticulando hacia el central irlandés Nathan Collins momentos antes de ser expulsado.

Gran parte del público del Aviva Stadium festejó la decisión de la tarjeta roja y abucheó a Ronaldo mientras abandonaba el terreno de juego y se dirigía al túnel de vestuarios, y muchos imitaron el gesto de llanto que el delantero había hecho hacia Collins.

La expulsión fue la primera de Ronaldo en 226 partidos con su país, y perjudicó los intentos de Portugal por remontar el partido, ya que Irlanda se impuso por 2-0 y se mantiene tercera del Grupo F de clasificación para el Mundial a falta de una sola jornada.

open image in gallery GettyImages-2246573323 ( Getty Images )

El equipo de Halgrimsson se enfrentará a Hungría en el último partido de la campaña, en el que el vencedor se jugará el pase al repechaje. Portugal se asegurará probablemente la clasificación automática cuando se enfrente a Armenia y probablemente necesitará solo un punto para asegurarse el primer puesto.

Irlanda se enfrentará a Hungría el domingo 16 de noviembre en Budapest, en un partido que dará comienzo a las 2 p. m. GMT en el Puskas Arena.

Traducción de Olivia Gorsin