El campeón del Tour Pogacar apunta a ganar la Vuelta a España para completar triplete

Tadej Pogacar aspira a completar un triplete de Grandes Vueltas cuando la Vuelta a España comience este fin de semana en Mónaco.

Pogacar ganó en julio un quinto título del Tour de Francia, igualando el récord, que se suma a su triunfo en el Giro de Italia de 2024 y deja a la Vuelta como la única gran carrera de tres semanas que aún no ha conquistado.

Fue en la Vuelta de 2019 cuando Pogacar debutó en una Gran Vuelta con 20 años, ganó tres etapas y terminó tercero, lo que sigue siendo su peor resultado en la general en estas pruebas de tres semanas.

El esloveno no ha competido en la Vuelta desde entonces, pero UAE Team Emirates-XRG lo incluyó en la alineación de este año. Intentará convertirse en el noveno ciclista masculino en completar el triplete.

“Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver”, dijo Pogacar, de 27 años, tras anunciarse la alineación del equipo.

Un Pogacar en plena forma

Ha sido un gran año para Pogacar, que ganó carreras por etapas en el Tour de Suiza y el Tour de Romandía. También logró victorias en clásicas de un día.

Con su tercera victoria consecutiva en el Tour de Francia, Pogacar se unió al belga Eddy Merckx, al español Miguel Indurain y a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores en ganar cinco títulos del Tour.

Pogacar terminó 6 minutos y 26 segundos por delante del belga Remco Evenepoel en la clasificación general.

Vingegaard, fuera

Jonas Vingegaard, considerado durante mucho tiempo el principal rival de Pogacar, abandonó el Tour tras una caída en la 15ª etapa. Se fracturó la clavícula y no competirá en la Vuelta.

Vingegaard ganó el Giro de Italia de este año para completar su propio pleno de las tres Grandes Vueltas. También ganó una carrera por etapas de París-Niza en una exitosa primera mitad de la temporada.

Fue el último corredor en ganar el Tour antes de la racha triunfal de Pogacar. Vingegaard lo ganó en 2022 y en 2023. En su segundo título, superó a Pogacar por más de siete minutos, un resultado que los dejó entonces empatados 2-2 en títulos del Tour.

Salida en Mónaco

La 81ª Vuelta comienza el sábado con una contrarreloj individual muy técnica en Mónaco, donde vive Pogacar.

La corta primera etapa, de 9,4 kilómetros (5,8 millas), incluirá una serie de giros cerrados por las calles del principado, que está a punto de convertirse en el primer lugar en albergar la salida de las tres Grandes Vueltas, tras el Giro de Italia de 1966 y el Tour de Francia de 2009.

Luego, la Vuelta avanzará por Francia y Andorra rumbo a España. Concluirá el 13 de septiembre en la fortaleza de la Alhambra, en Granada, tras casi 3.300 kilómetros (1.900 millas) de carrera.

Recorrido montañoso

Los corredores afrontarán una Vuelta exigente, con seis etapas de alta montaña y cuatro de media montaña.

También habrá cinco etapas quebradas, incluida una llegada en alto. Están programadas dos contrarrelojes, además de dos días de descanso.

La segunda etapa también saldrá de Mónaco, pero se dirigirá hacia Provenza pasando por ciudades como Niza. Será la más larga, con 214,3 kilómetros (133,1 millas).

En un cambio respecto a los últimos años, el final irá desde la capital española, Madrid, hasta la ciudad sureña de Granada.

La Vuelta del año pasado estuvo marcada por protestas debido a la participación de un equipo israelí, y la etapa final fue recortada por los organizadores.

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