Egipto deberá esperar para clasificarse al Mundial tras empate con Burkina Faso

Egipto perdió la oportunidad de certificar su clasificación para la Copa del Mundo de 2026 con dos partidos de antelación al conformarse el martes con un empate 0-0 ante Burkina Faso.

Marruecos y Túnez son los únicos equipos africanos hasta ahora que han asegurado su lugar en el torneo del próximo verano, al concluir una nueva fecha de la eliminatoria.

Sudáfrica, líder del Grupo C, también esperaba clasificarse el martes, pero tendrá que esperar después de un empate 1-1 con Nigeria.

Cabo Verde sorprendió a Camerún con una victoria de 1-0 que desató celebraciones e invasión de campo. Fue la quinta victoria consecutiva en la eliminatoria mundialista para la nación archipiélago, que terminó esta fecha en la cima del Grupo D con 19 puntos, cuatro por delante de los Leones Indomables.

Nigeria, que ha jugado en la Copa del Mundo seis veces, corre el riesgo de perderse el torneo por segunda edición consecutiva. Las Superáguilas están seis puntos detrás de Sudáfrica.

Ha sido una campaña frustrante para Nigeria a pesar de tener un equipo lleno de jugadores que militan en Europa como Victor Osimhen y el actual jugador africano del año Ademola Lookman.

Senegal remontó contra la República Democrática del Congo para imponerse por 3-2 y se mantiene en la cima del Grupo B.

Costa de Marfil sigue en el puesto de honor del Grupo F después de un empate 0-0 con Gabón, pero los dos están separados por un solo punto.

Tras la fecha más reciente de la eliminatoria, Denis Bouanga, el atacante gabonés que milita en Estados Unidos, lidera la tabla de goleadores con ocho dianas, una más que el egipcio Mohamed Salah.

