Bolivia derriba 1-0 a Brasil en El Alto, disputará repechaje mundialista y elimina a Venezuela

Bolivia se hizo gigante en la altura de su fortín de El Alto al vencer el martes 1-0 a Brasil y, favorecido por la derrota de Venezuela ante Colombia, se quedó con el boleto para disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de 2026.

El gol de penal de Miguel Terceros sobre el final del primer tiempo bastó para darle el triunfo a la Verde boliviana, que aspira volver a un Mundial tras su solitaria participación en la cita de Estados Unidos 1994.

La aspiración boliviana recibió la ayuda de Colombia, que venció a domicilio 6-3 a Venezuela.

Los resultados dejaron a Bolivia en el séptimo lugar de la tabla con 20 puntos, dos más que la Vinotinto.

El dueño del boleto de repechaje era la último que faltaba por definir al cumplirse las 18 fechas de las eliminatorias de Sudamérica. La campeona defensora Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay aseguraron de antemano los seis pases directos.

Brasil, que no perdía en Bolivia desde 2009, y cerró en el quinto puesto de la tabla con 28 puntos, una floja campaña que distó de la jerarquía de una selección que presume de cinco campeonatos mundiales.

La derrota en los 4.150 metros de El Alto marcó el primer revés en cuatro partidos bajo la conducción del técnico italiano Carlo Ancelotti.

